Депутати-регіонали заблокували трибуну ВР, президію і ложу уряду

Народні депутати-члени фракції Партії регіонів до початку пленарного засідання Верховної Ради заблокували трибуну, президію та ложу уряду у сесійній залі.

Як передає кореспондент УНІАН, ці дії депутатів пов’язані із намірами фракцій “Наша Україна” та Блоку Юлії Тимошенко блокувати сьогодні роботу парламенту доти, доки ВР не розгляне два проекти законів.

Зокрема, у понеділок лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО наголошувала, що опозиційні фракції вимагають розглянути зміни до держбюджету-2007 в частині збільшення соціальних виплат, крім того, “Наша Україна” і БЮТ наполягають на повторному розгляді проекту закону, яким обмежується розмір можливого підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Вони пообіцяли блокувати трибуну парламенту з вимогою першочергового розгляду цих законопроектів.