У БЮТ вважають, що Портнов пішов до Януковича майже як у мистецтво

Народний депутат від БЮТ Святослав ОЛІЙНИК заявляє, що соратники призначеного заступником глави Адміністрації Президента Андрія ПОРТНОВА у фракції БЮТ не ввійдуть до коаліції “Стабільність і реформи” у Верховній Раді.

Про це він заявив в інтерв’ю агентству УНІАН. (Як відомо, до соратників А.ПОРТНОВА в парламенті зараховують С.ОЛІЙНИКА, Валерія ПИСАРЕНКА та Володимира ПИЛИПЕНКА).

С.ОЛІЙНИК наголосив, що “ніякі депутати у зв’язку з переходом А.ПОРТНОВА на державну службу не ввійдуть до складу коаліції”. За його словами, йдеться про “абсолютно різні процеси”, оскільки “перехід з опозиції до коаліції це є політична дія”. “Коаліція справляється і без нас”, - зазначив С.ОЛІЙНИК. В той же час він додав, що вони підтримуватимуть ті ініціативи, які пропонуватимуться А.ПОРТНОВИМ і які збігатимуться з їхнім баченням.

Також С.ОЛІЙНИК назвав недолугими звинувачення, що нібито А.ПОРТНОВ зрадив БЮТ і Юлію ТИМОШЕНКО. За його словами, такі висловлювання свідчать про те, що “за останні 5 років ми перегралися просто в політику і вимірюємо всі процеси належністю до Партії регіонів чи до БЮТ, чи ще до когось, але життя насправді не є чорно-біле”.

“А.ПОРТНОВ пішов з політики, він обрав для себе дорогу державного службовця, де буде обмежений в коментарях, не зможе дозволяти собі як державний службовець зайве критиканство, бо повинен притримуватися іншої риторики, інших дій”, - наголосив С.ОЛІЙНИК.

За його словами, А.ПОРТНОВ “не є власністю керівництва блоку, він має право обрати свій шлях”. “А якби він пішов у науку, в мистецтво, то що - теж би казали, що пішов від ТИМОШЕНКО?”, - зазначив С.ОЛІЙНИК. Депутат підкреслив, що А.ПОРТНОВ “зробив вибір від політичної діяльності до професійної державної служби, він виконав всі зобов’язання, які в нього були в рамках роботи в БЮТ, і лише після цього він пішов не в іншу політичну силу, а прийняв пропозицію Президента України - посадової особи країни, а не директора Партії регіонів”.

С.ОЛІЙНИК наголошує, що сьогодні багато представників суддівського корпусу і тих людей, які задіяні в процесі проведення судової реформи, “покладають великі надії на призначення А.ПОРТНОВА, оскільки це та фігура, яка зможе провести ефективно вже давно назрілу реформу”.

На його думку, мабуть, “цим керувався і В.ЯНУКОВИЧ, коли запрошував А.ПОРТНОВА на цю ділянку, тому в питанні проведення судової реформи в нього великий карт-бланш, йому сьогодні довіряють і багато людей сподіваються, що в нього це вийде, оскільки він професіонал високого рівня, який може цю реформу провести”. При цьому С.ОЛІЙНИК наголосив, що це “комплексна робота”, в якій має брати участь і Міністерство юстиції , і парламент України, і судові інституції.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив А.ПОРТНОВА заступником глави Адміністрації Президента України – керівником Головного управління з питань судової реформи і судового устрою.