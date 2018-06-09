Олена Полюхович: передайте привіт Уколову і Терьохіну, я не збираюся здаватися

Сьогодні ця історія чимось схожа на старий альбом із чорно-білими фотографіями... Знімок перший (неабияк вицвілий і багатьма вже забутий) у телеефірі нардепи-регіонали заявили, що в Артеку ґвалтують дітей . Наступна сторінка: заяви, що народні депутати дітей ґвалтують і в Києві...

Виявилось, що є конкретні діти, які про це розповіли. Якийсь покидьок зі штабу однієї з політсил злив в Інтернет імена й прізвища потерпілих, міністр внутрішніх справ фактично підтвердив цей “злив” на прес-конференції. Вся країна дізналася ім`я матері постраждалих дітей - Олена Полюхович. Оскільки в причетності до злочину підозрювали депутатів БЮТ (Віктора Уколова, Сергія Терьохіна, Руслана Богдана, членів тодішньої парламентської коаліції і директора МДЦ Артек Бориса Новожилова) більшість парламенту відразу ж грудьми стала на захист підозрюваних, одночасно намагаючись звинуватити матір у психічній неадекватності. З часом, справу з МВС передали в Генпрокуратуру. Але пройшли президентські вибори. Перемога дісталася тій самій політсилі, яка підняла шум, нібито, прагнучи «захистити дитинство». Тепер, коли ми підходимо і питаємо у регіоналів: чи контролюєте ви справу педофілів, вони знизують плечима: ми зробили все, що могли. «Перемогли на президентських виборах і вмили руки?» - уточнили ми, але відповіді так і не дочекалися. Олена з дітьми знаходиться під охороною СБУ, - вже кілька місяців під замком.

Тимчасова слідча комісія ВР практично не засідала... Директор Артека Борис Новожилов періодично скликає прес-конференції, на яких розповідає про провокації проти «території щасливого дитинства» і оголошує про свою невинність, мовляв, він пройшов перевірку на детекторі брехні. Ось і вчора, знову з`явилася інформація про те, що детектор брехні, нібито, не підтвердив участі депутатів від БЮТ Сергія Терьохіна і Віктора Уколова в розбещуванні неповнолітніх. «Злив» виглядає дещо дивно: у вихідний день одне з інтернет-видань розміщує, нібито звіт ТСК, яка раптом “прокинулася”, за підписом її глави комуністки Катерини Самойлик. «Проведено судово-медичні експертизи обвинуваченого Полюховича (Дмитро Полюхович - батько дітей), свідків Дунаєва, Паєвського і Новожилова. Ознак активного або пасивного гомосексуалізму у вказаних осіб не виявлено».

При цьому один із членів комісії Віктор Корж узагалі відмовляється вважати опублікований матеріал звітом ТСК ВР, і називає його «довідкою з прокуратури».

Я подзвонила Олена Полюхович із проханням розповісти про останні події.

Олено, ви бачили прилюднений звіт тимчасової слідчої комісії парламенту?

Так. Я давно не чекаю чудес ні від слідства, ні від слідчої комісії парламенту. Син Катерини Самойлик, яка очолює Тимчасову слідчу комісію, - прокурор Ялти. І він, наскільки я знаю, потрапив у крісло прокурора не без допомоги Новожилова. Отже як мати, яка хоче захистити благодійника свого сина, я її розумію. Депутати і Новожилов пройшли перевірку на детекторі брехні, і він не показав, що вони ґвалтували дітей. Але ж це нонсенс. По-перше, в нашій країні покази детектора не вважаються свідченнями в суді. Крім того, прокуратура не має в своєму розпорядженні такого устаткування. Тобто, депутати і Новожилов проходили його (якщо проходили) в якомусь приватному детективному агентстві зі всіма витікаючими звідси можливостями. Я з дітьми сама рік тому проходила детектор не для того, щоб його дані залучили до матеріалів справи, а для того, щоб нас хто-небудь почув.

І взагалі, ми з вами дорослі люди, скажіть, яка експертиза може підтвердити, що людина не ґвалтувала дитину? Яка така експертиза?

Вони опитали знайомих, які сказали, що мій чоловік і депутати не схильні до гомосексуалізму. Скажу, що спочатку слідство провело колосальну роботу, щоб опитати всіх моїх знайомих, усіх моїх однокурсників, людей,і з якими я десятиліттями не бачилася, вони опитали однокласників моїх дітей. І нічого підозрілого не накопавши, почали вибілювати мого чоловіка і народних обранців.

Ви після виборів бачилися з Генпрокурором?

Так, після виборів я була на зустрічі з Генпрокурором, там було шестеро людей. Я думаю, що мене запросили тільки для того, щоб відзвітувати новому президентові. І мені в досить категоричній формі було запропоновано зробити дві експертизи. Перша: експертиза дітей. Друга: комплексна психіатрична. Ніякого бажання вислухати мене не було. Мені ніби давали зрозуміти, що я повинна стати слухняною. Усі мої боязкі спроби заперечити, попросити прислухатися досить по-хамськи зупиняв співробітник ГПУ пан Хочунський.

Чому ви все-таки не погодилися на проведення психіатричної експертизи?

Тому що ще за місяць до її призначення в пресі з`явилися такі матеріали. Окремі видання написали, що на допитах, які проводилися раніше зі мною, були присутні психолог і психіатр. Ми цього не знали, адже там далеко не всі представлялися. І цей психіатр стверджує, що у мене такий-то діагноз, у моєї дитини – такий-то. А потім народні депутати зі штабу Народної Самоборони заявляють, що «мати збожеволіла». Тобто в пресу ще до експертизи намагалися вкинути ідею мого нібито нездоров`я, а потім мені запропонували пройти експертизу. Якби експертиза передбачалася чесна, то чому б не дозволити елементарну відеозйомку? Говорити, що експертиза буде чесною - нонсенс. Після візиту до Медведька у мене немає ілюзій.

Я одержала відповіді на свої клопотання, і знаю, що всі фігуранти знаходяться в статусі свідків. Усі фігуранти, окрім Полюховича, знаходяться в статусі свідків. Одержала лист Гарбузи, що Новожилов проходив детектор за направленням Гарбузи. При цьому я хочу підкреслити, що в тій квартирі на Березняківській був свіжий ремонт, тому діти сказали, що шпалери були інші. І я просила провести експертизу, коли там був зроблений ремонт. У такій експертизі нам відмовили.

А взагалі журналісти давно провели своє розслідування (див. частина 1 і частина 2).

Ця квартира, на яку показав мій син, і де нібито живуть пенсіонери. Так от у цих пенсіонерів є син, друг Уколова і співзасновник двох компаній «Телерадіокомпанія Медіаком», а також ЗАТ «Компанія Пілот», які робили відео для штабу БЮТ. У цьому ж будинку знаходиться квартира, де розташований Фонд допомоги неблагополучним підліткам. І цей фонд пов`язаний зі вказаними кампаніями.

(Я читала ці розслідування. Автор припускає, що слідство Генпрокуратури формує “передпродажний пакет”. Нібито співробітники прокуратури можуть звернутися до зацікавлених політичних сторін із пропозицією придбати потрібні результати слідства. Якщо психолого-психіатрична експертиза та інші дані вказуватимуть на “зазомбованість” дітей і штучне коріння «справи педофілів», тоді платять одні, якщо ж буде доведено, як і було заявлено спочатку, причетність депутатів і керівництва “Артека” – платять інші. – Авт.)

І ви питаєте, чому я відмовляюся від експертизи. Це шоу, фарс, погоджуватися на що-небудь немає сенсу. Діти впізнали місце злочину, обидвоє. Вони зараз вимагають експертизи дітей. Але ж це маячня.

Медична ескпертиза - дуже болісна процедура. Піддавати дітей знову цьому випробуванню немає сенсу. Це боляче. Більш того, рік тому проводилася експертиза, і там було шість фахівців. Всі шрами і рубці виводилися на екран і записувалися на жорсткий диск. Вже пройшов рік. А за рік шрами затягуються. І що вони знову хочуть побачити? Вони призначають експертизу дітям, говорять, що мовляв, там все не так страшно. А потім, за наслідками психіатричної експертизи, нас визнають божевільними. Їм потрібно закрити справу? Закривайте, але не шляхом екзекуції над моїми дітьми.

Передайте персональний привіт панам Терьохіну, Новожилову, Уколову, і всім слідчим, яким жити з тим, що вони скоїли. Але я хочу сказати, що я не збираюся здаватися. Я хочу зареєструвати міжнародну організацію у боротьбі з педофілією.

А що є потенційні учасники?

Я зв`язувалася з людьми, які опинилися в подібній ситуації. Це подружжя з Харкова. Вони удочерили п`ятирічну дівчинку, а за місяць з`ясувалося, що дівчинку жорстоко ґвалтували. Тепер дитину чекає дві операції. А слідство затягується, тому що не хочуть бруднити честь міста і честь дитячого будинку. Я створюю міжнародну організацію у боротьбі з педофілією.

Я розумію, що я не зможу змінити цю систему, але просто так вийти з цього пекла я все одно не зможу. Можливо, ці знання, все що стало результатом наших поневірянь ми зможемо якось передати тим, хто постраждав.

А зараз ми чекаємо суду. Ми знаємо, що посадити можуть тільки Полюховича. І вже не дивуємося, в країні, де люди «кидаються» під колеса машин депутатів, або ж кидаються на озброєних депутатів із сокирою, як на Лозінського, депутати не бувають винні.

P.S. Найсильніше враження на мене справили очі дітей Олени. У дітей не повинно бути такого погляду. Так мають дивитися люди, яким довелося дуже багато пережити і дуже багато побачити. В іншому вони - як усі діти. Грають із кішкою і собакою, дивляться телевізор, і люблять солодощі. Вони подарували моєму синові новий диск і детально описали, як треба закачувати гру Скубі-Ду і Спецназ. А ще відразу впадає у вічі - у Олени красиві діти.

Ця історія - як пошарпаний альбом: багато недбало вирваних сторінок, зустрічаються клаптики розірваних фото і знімки з вирізаними «головами». Ця історія – питання без відповіді: чи можливе в Україні чесне розслідування, «справи педофілів», якщо в причетності до неї підозрюються народні депутати?

Або будь-якої іншої справи, в якій замішані представники влади?..

Лана Самохвалова