Бютівець натякнув Тимошенко, що краще не "чистити", а спробувати зрозуміти

Народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО (фракція БЮТ) наголошує, що від керівництва Блоку Юлії Тимошенко, фракції БЮТ і партії “Батьківщина” залежатиме, скільки депутатів увійдуть до коаліції у парламенті.

Про це він сказав в інтерв’ю агентству УНІАН.

Коментуючи висловлювання голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА щодо можливості збільшення до кінця квітня коаліції до 260 народних депутатів (сьогодні 240 - УНІАН), С.ВЛАСЕНКО зазначив, що цей сценарій може здійснитися, якщо керівництво БЮТ, фракції і партії “Батьківщина” буде бездіяльним.

“Якщо це буде спостерігальницька позиція, то підґрунтя для таких заяв є, хоча, можливо, не у такій кількості. Але якщо ж у партії будуть проведені активні дії з аналізу тих проблем, які є, з аналізу ситуації, якщо будуть знайдені якісь креативні рішення, то, я думаю, ми можемо говорити про те, що цього не відбудеться”, - зауважив він.

На думку С.ВЛАСЕНКА, керівництво має “дуже ретельно проаналізувати мотиви, з яких люди прийняли для себе рішення у той чи інший спосіб співпрацювати з діючою владою”.

“Треба проаналізувати ці мотиви, треба накласти їх на решту фракції, і тоді можна буде зрозуміти, хто під ці мотиви попаде, а хто не попаде”, - сказав депутат. За його словами, у даній ситуації лідерам партії, блоку і фракції потрібно на випередження працювати з такими людьми, але не задля того, щоб вмовити їх залишитися в опозиції.

Як вважає С.ВЛАСЕНКО, головним завданням Юлії ТИМОШЕНКО є спілкування з кожним із народних депутатів, зокрема, з тими, хто “міг би потенційно розглядати для себе якісь пропозиції від влади”, з тим, щоб “можна було конструктивно відпрацювати підходи, знявши ті питання, які до них або в них є, таким чином залишивши їх ідеологічно в опозиції”.

Він заявив, що йому не подобається саме слово “чистка” партійних лав. Водночас С.ВЛАСЕНКО наголосив, що у партії має відбутися процес оновлення.

За його словами, оновлення має полягати у тому, щоб “поговорити з кожним депутатом, зрозуміти настрої людей, а також причини, які б могли спонукати прийняти рішення співпрацювати з владою і, можливо, все ж таки зробити щось для того, щоб ці причини у людини зникли”.

“Тут є широке поле для кадрової роботи, і я б назвав це одним із основних завдань керівництва, принаймні, на цей період”, - додав він.

С.ВЛАСЕНКО наголосив, що “оновлення команди - це дуже позитивний процес, але головне, щоб його не заговорили або не спотворили”. За його словами, необхідне введення нових людей у партійні структури як “Батьківщини”, так і БЮТ, у тому числі на місцях, особливо “в переддень місцевих виборів”. “Треба оновлювати команду в цілому, але мова не йде про те, щоб утримувати людей у партійних структурах”, - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня лідер об’єднаної демократичної опозиції Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що в її команді розпочинається велика чистка.

Як повідомив сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона сказала, спілкуючись зі своїми прихильниками у персональному блозі. “Я обіцяю, що це буде найбільше очищення в українській політиці за всі роки незалежності. Ми приберемо весь баласт, все болото, позбавимося всього того непотребу, що випадково та меркантильно прибився до команди. Ми рішуче позбавимося тих людей, які роблять нашу команду слабкішою ніж того вимагає час”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.