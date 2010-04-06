Янукович озвучив "найбільш чесну відповідь" на ситуацію довкола України

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає політику позаблоковості у сфері національної безпеки і оборони найбільш адекватною та чесною відповіддю на геополітичну ситуацію, в якій сьогодні знаходиться Україна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив, відкриваючи сьогодні засідання оновленого складу Ради національної безпеки і оборони.

“Політика позаблоковості, на моє переконання, найбільш адекватна та чесна відповідь на геополітичну ситуацію, в якій сьогодні знаходиться Україна”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ. Відповідно до цього, зазначив він, має реалізовуватися принцип оборонної достатності - виходячи з планів модернізації Збройних сил України та посилення їх бойової могутності. У цьому контексті В.ЯНУКОВИЧ висловився за необхідність проведення окремого засідання РНБО з військової тематики.

Водночас, зауважив Президент, така політика передбачає нарощування потенціалу співробітництва з зовнішніми партнерами. “Україна має організувати співпрацю з НАТО і перейти з короткострокових на середньострокові програми розвитку”, - сказав він.

Як також додав глава держави, Україна зацікавлена у напрацюванні власної концепції оновленої системи загальноєвропейської безпеки, яка врахувала б можливості та інтереси країн-учасниць військово-політичних блоків, позаблокових та нейтральних держав.