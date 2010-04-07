Троє бютівців написали заяви про вихід з фракції на Хмельниччині

У Хмельницькій обласній раді троє депутатів від БЮТ написали заяви про вихід із однойменної фракції.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник фракції БЮТ в облраді Валентин САВЧЕНКО.

“За власним бажанням наш табір вирішили покинути Олена ПАВЛЮК, яка працює на посаді заступника генерального директора Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії “Поділля-центр”; Володимир КУЛАКОВ, генеральний директор виробничого об’єднання “Хмельницьклегпром”, та Анатолій АРТЕМЧУК, начальник Державної екологічної інспекції у Київській області”, - зазначив він.

За його словами, питання щодо подальшої їхньої партійності розглядатиметься на найближчому з’їзді партії “Батьківщина”.

Водночас В.САВЧЕНКО відкинув думку, що вихід однопартійців набирає масовості. “Зараз у фракції все спокійно. Готуємося до ухвалення нового бюджету краю”, - сказав БЮТівець.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Хмельницькій облраді депутат від БЮТ Михайло НЕМОВ вийшов з фракції. “Хочеться конструктивної праці, а не лише майданних мітингів. Я готовий приєднатися до команди Президента та уряду, щоб вибудовувати сильну вертикаль влади”, - пояснив він тоді свій крок, додавши, що залишатиметься позафракційним депутатом.

Довідка УНІАН. У Хмельницькій облраді нараховується 90 депутатів, з них 35 – від БЮТ. Друга за чисельністю є фракція "Нашої України" – 24 депутати. Від Блоку Литвина - 10 депутатів, соціалістів і "регіоналів" – по 8. Найменше – 5 депутатів – у фракції "УНП – Україна Соборна".