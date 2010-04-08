За Портнова перед Януковичем клопотали «старші брати» з Кремля?

Призначення народного депутата від БЮТ Андрія ПОРТНОВА заступником глави Адміністрації Президента України і відповідальним за судову реформу здивувало не стільки його колишніх політичних соратників, скільки самих «регіоналів». Адже у них і так вистачає юридичних «ротів» і зайвий чужорідний «їдець» ні до чого, пише тижневик «Коментарі:».

Видання припускає, що за А.ПОРТНОВА перед Віктором ЯНУКОВИЧЕМ клопотали «старші брати» з Кремля, яким цього «бютівця» міг рекомендувати кум Володимира ПУТІНА Віктор МЕДВЕДЧУК.

Як пишуть «Коментарі:», одним із завдань А.ПОРТНОВА буде остаточний розгром оплоту Юлії ТИМОШЕНКО в судовій гілці влади.

Крім того, відзначає тижневик, А.ПОРТНОВ може стати ще одним перемовником з Росією -- в Кремлі йому благоволять більше, і саме він забезпечував відібрання у «газової групи» горезвісних 11 млрд. кубометрів газу.

Зокрема через це, підкреслюють «Коментарі:», А.ПОРТНОВ стає «природним» конкурентом ще одного заступника Сергія ЛЬОВОЧКІНА - Олени ЛУКАШ, яка зав’язана на «газовій групі» і представляє інтереси В.ЯНУКОВИЧА в Конституційному Суді України.

Загалом же, констатує видання, з призначенням А.ПОРТНОВА можна прогнозувати появу нових ліній конфліктів у Партії регіонів. Приміром, поява А.ПОРТНОВА в команді Президента навряд чи порадує Сергія КІВАЛОВА, який, будучи головою профільного комітету ВР, швидше за все, розраховував отримати повний контроль над формуванням суддівського корпусу України.