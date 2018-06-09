«Регіонали» готуються підкорити Київ?

Злочин важко робити перший раз, далі все вже йде накатаною стежкою. Щось подібне відбувається сьогодні й в українській політиці. Адже, судячи з усього, команда Віктора Януковича вирішила не обмежуватися ґвалтуванням Конституції в ситуації зі створенням коаліції «тушок»( нехай і освяченої КС), але й замахнулася на те, щоб одним махом встановити свою владу у столиці України, Києві.

Одразу два впливових видання - «Комерсант» та «Дело», - вийшли з публікаціями про те, що в надрах Кабміну зріє нова редакція «Закону про столицю», яка передбачає, по суті, відмову від прямих виборів міського голови.

Нібито, відповідний законопроект був представлений на засіданні уряду 7 квітня. Згідно із запропонованими нововведеннями, посади мера Києва та та секретаря Київради скасовуються, а замість них вводяться посади голови та заступників голови міської ради, які будуть обиратися з числа її депутатів.

При цьому усі повноваження виконавчої влади переходять до голови Київської міської держадміністрації, якого призначає президент за поданням Кабміну. Голова ж міськради перетворюється, великою мірою, на декоративну фігуру.

Очевидно, що регіонали хочуть посадити в Києві свою людину і вирішили піти вже перевіреним шляхом. А саме — якщо не можна змінити Конституцю, то треба змінювати закони, якими регулюється формування органів влади.

Так було у випадку зі створенням парламентської більшості — зміни торкнулися закону про регламент Верховної Ради. Коаліція «тушок» - це не тільки політичний хід, але й брутальне спотворення останніх парламентських виборів. Саме за їхніми результатами, а не через залучення перебіжчиків, і має формуватися Кабінет міністрів.

Теж саме тепер, судячи з усього, щось подібне очікує й Закон про столицю, який «підрихтують» так, що воля киян обирати собі владу виявиться просто зайвою.

Нинішній мер, Леонід Черновецький дійсно насолив вже багатьом людям, передусім городянам, проте, наскільки можна зрозуміти, Януковичем рухає зовсім не турбота про справді занехаяне місто. А те що саме президент стоїть за атакою на столицю, не викликає сумніву — без його волі а ні Азаров, а ні будь хто з урядовців і пальцем не ворухне.

Черновецького хочуть «покарати» за недобрані Януковичем відсотки. Леонід Михайлович замість виконувати зобов`язання, як завжди, проваляв дурня, і хоч як би він зараз намагався вислужитися перед «регіоналами», вони навряд чи його пробачать.

Крім того, кандидат на виборах мера Києва від Партії регіонів має мінімум шансів на перемогу. Ба, більше, саме у Києві значну підтримку має головний ворог Януковича — Юлія Тимошенко.

Екс-прем`єру сьогодні потрібно шукати можливості виграти якщо не глобальні, то локальні політичні бої. Тому участь і прогнозована перемога Тимошенко на виборах київського міського голови є прекрасним шансом для зміцнення опозиції, і, очевидно, не входить у плани Януковича.

Зрештою, ключі до влади в Україні все ж таки лежать не в Донецьку, а у Києві. Фактично, сьогодні Янукович працює у неприхильно налаштованому до себе місті, мешканці якого голосували за його опонентів. Крім того, додаткове напруження серед киян створює й обґрунтовані побоювання чергової хвилі донецької експансії на всіх рівнях.

Саме розвиток подій у столиці вирішує політичну ситуацію на користь того чи іншого лідера. І тут можна звернутися не лише до свіжого киргизького досвіду, але й до досвіду самого Януковича 2004 року. Тоді він програв боротьбу тому, що програв Київ. І тепер, не гаючи часу, вирішив посадити у столиці свого намісника.

Політичні сили, представлені у Київраді, вже відреагували на оприлюднену інформацію. Представник Блоку Кличка Дмитро Андрієвський заявив, що в разі потреби його політсила ініціюватиме референдум з цього питання.

Предстанвик БЮТ, народний депутат Володимир Бондаренко у свою чергу заявив, що Партія регіонів намагається остаточно узурпувати владу.

«Партія регіонів у місті Києві не має належної підтримки, тому кандидат від цієї політичної сили ніколи не стане мером. Усвідомлюючи це, Партія регіонів почала думати, як заволодіти Києвом. Це ніщо інше як грубе, цинічне порушення всіх існуючих законів і Конституції. Хоча з огляду на останні події в Конституційному суді, а саме - визнання коаліції «тушок», суд може просто закрити очі на всі порушення, і киянам насильно привезуть мера з Макіївки чи Єнакієва», - зазначив він.

Слова депутата можна було б сприймати як іронію, як би не приклади інших важливих регіонів. На сьогоднішній день, приміром, Кабінетом міністрів Кримської автономії керують саме вихідці з Макіївки. Якщо зміни до закону про столицю саме у такому вигляді будуть схвалені Верховною Радою, це означатиме, що концентрація влади в одних руках у країні сягне свого апогею.

Євген Булавка