Міський дозор наполягає на покаранні мера за ”економічне згвалтування”

Громадський рух «Міський дозор» наполягає на проведенні референдуму щодо відставки Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу лідер «Міського дозору» Владислав ПРОТАС.

За його словами, ситуація, яка склалася у Харкові після «чотириразового підвищення» тарифів на житлово-комунальні послуги, «є однією з найскладніших в Україні» і вимагає «негайного втручання».

Керівник громадського руху вважає, що мер М.ДОБКІН має понести «політичну відповідальність за свої дії», «за економічне зґвалтування харків’ян». Він закликав городян не вірити заявам про те, що тарифи будуть знижені, заявивши, що «це буде мізерне зниження».

За словами В.ПРОТАСА, М.ДОБКІН привів із собою не команду професійних менеджерів-господарників, а “компанію професійних шахраїв, котрі допомогли йому запустити тіньову схему пограбування людей”. На його переконання, «стався обман виборців, яким М.ДОБКІН обіцяв не підвищувати тарифів».

Крім того, вважає лідер «Міського дозору», керівник уряду також вводить в оману харків’ян, стверджуючи, що «ситуація в Харкові знаходиться під контролем М.ДОБКІНА».

В.ПРОТАС закликав харків’ян вимагати від влади повернути тарифи на попередній рівень, допоки їхнє підвищення не буде економічно обґрунтованим, а населення - соціально захищеним.

Керівник «Міського дозору» також попередив, що ситуація у Харкові може ускладнитися через наміри влади передати у концесію приватним структурам життєво важливі комунальні підприємства міста. «Концесіонери ніколи не будуть вкладати коштів у розвиток інфраструктури міста, і через 30-50 років Харків отримає повністю зношені мережі», - заявив В.ПРОТАС.

Він повідомив, що «Міський дозор» вийде у середу пікетувати сесію міськради з вимогами зниження тарифів і протестом проти передачі комунальних підприємств у концесію.

При цьому В.ПРОТАС поінформував журналістів, що «Міський дозор» готує «офіційне звернення до депутатів, прокуратури та Президента України» з пропозицією створити комісію задля з’ясування того, «що відбувається у Харкові».

Як повідомляв УНІАН, завтра у Харкові під стінами мерії планується масове пікетування сесії міської ради, у якому, згідно із заявками, які надійшли від різних партійних та громадських організацій, можуть взяти участь близько 15 тисяч осіб. Одна з головних вимог значної частини пікетувальників – «відміна грабіжницьких комунальних тарифів», йдеться у повідомленнях організацій-учасників акції.