Азаров: уряд планує скоротити 25 тисяч управлінців
10:42, 10 квітня 2010Політика
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І на 3,5 тис. - парк службових автомобілів
Уряд України з метою зменшення бюджетних витрат планує скоротити 25 тисяч осіб в адміністративно-управлінському апараті і парк службових автомобілів – на 3,5 тисячі машин.
Про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ учора в ефірі телеканалу "Інтер".
"Ми зараз закладаємо скорочення 25 тисяч людей в адміністративно-управлінському апараті, скорочення 3,5 тис. службових автомобілів. Ми про це не говоримо, але ми це спокійно закладаємо в бюджет", - сказав М.АЗАРОВ.
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