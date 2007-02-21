Сьогодні у Вашингтоні почнуться консультації щодо вступу України до СОТ

21-23 лютого 2007 року українська делегація під головуванням заступника міністра економіки України Валерія П’ЯТНИЦЬКОГО перебуватиме з робочим візитом у Вашингтоні (США). Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки.

19-20 лютого цього року делегація України перебувала в Женеві (Швейцарська Конфедерація).

Під час візитів заплановано проведення серії двосторонніх консультацій з окремими країнами-членами Робочої групи щодо розгляду заявки України про вступ до Світової організації торгівлі (СОТ). Зокрема, намічено переговори з представниками Офісу Торгового представника США з метою врегулювання актуальних питань переговорного процесу, завершення роботи над звітом Робочої групи щодо розгляди заявки України про вступ до СОТ, включаючи верифікацію законодавства України, ухваленого під час роботи з гармонізації національного законодавства відповідно до норм СОТ і узгодження граничних обсягів державної підтримки сільського господарства України.

Як відзначає прес-служба, зустрічі української делегації з представниками Робочої групи сприятимуть зменшенню кількості питань, які ставлять країни-члени Робочої групи у зв`язку з ухваленням Україною законодавства у сфері приведення норм національних нормативно-правових актів у відповідність із зобов`язаннями та вимогами угод СОТ, що зрештою приведе до прискорення завершення переговорів щодо вступу України до цієї організації.

Як пишуть «Економічні вісті», українська делегація під час візиту до Женеви мала намір запропонувати членам Світової організації торгівлі новий базовий період для розрахунку бюджетних дотацій сільському господарству. Про це повідомив постпред України при штаб-квартирі СОТ у Женеві Володимир БАЛУТА після переговорів з керівником робочої групи СОТ щодо України Маріо МАТЕСОМ, а також представниками Киргизії і Австралії, які пройшли там 19 лютого.

За словами пана БАЛУТИ, поки що жодної офіційної реакції СОТ немає, оскільки нові пропозиції Києва було на днях передано австралійській делегації, а сьогодні група українських парламентаріїв надасть свої нові ініціативи американцям — ця зустріч відбудеться у Вашингтоні.

Він уточнив, що питання відміни квот сьогодні у Вашингтоні заступник міністра економіки України В.П’ЯТНИЦЬКИЙ обговорить з головним переговорником США з аграрних питань Річардом КРАУДЕРОМ.

Базовий період, на підставі якого належить розрахувати максимально дозволену надалі суму держдопомоги селу, є одним з найгостріших питань багатосторонніх переговорів. Досі Україна пропонувала 1994-1996 рр. В цьому випадку розмір дотацій упродовж майже 10 років після вступу нашої країни до СОТ становив би до 1,3 млрд. дол. на рік. СОТ уже другий рік підряд пропонує взяти за основу 2000-2002 рр. У цьому разі обсяг щорічних дотацій становив би лише 226 млн. дол. На такій сумі наполягають Австралія, Аргентина, Канада і США.

Тепер, пише газета, Україна як компроміс вирішила запропонувати СОТ два нові варіанти — 2002-2005 рр. і 2003-2006 рр. «Це буде трохи менше 1 млрд. дол., але значно більше декількох сотень мільйонів», — заявив віце-прем`єр з питань АПК Віктор СЛАУТА. За його оцінками, загальна бюджетна підтримка АПК зокрема з урахуванням зеленої корзини (бюджетні дотації, що не лімітуються, на розвиток інфраструктури) становила в 2006 р. близько 1,5-2 млрд. дол. Зокрема, через соціальні виплати аграрний сектор одержав 1,9 млрд. грн., через програми фінансування науки і освіти — 2 млрд. грн., на пряму держпідтримку тваринництва пішло 1,5 млрд. грн., рослинництва — близько 1 млрд. грн. «Виходить приблизно 8,5 млрд. грн. за весь рік. Пільговий ПДВ, який продовжено на 2007 р., — це ще 3,5 млрд. грн. Разом 1,5-2 млрд. дол.», — пояснив пан СЛАУТА.