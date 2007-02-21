Толстоухов у день виходу статті про його побиття Януковичем був на лікарняному
Підстав для позову проти газети немає...
Міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ та міністр Кабінету Міністрів Анатолій ТОЛСТОУХОВ спростовують інформацію про їхнє побиття прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Як передає кореспондент УНІАН про це О.ЛАВРИНОВИЧ і А.ТОЛСТОУХОВ повідомили сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів.
«Є протистояння в країні, і є люди, які використовують засоби інформаційного протистояння, при цьому не гребуючи нічим», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.
За його словами, така робота «на примітивно-тваринному рівні» ведеться для того, щоб створити певний вплив у суспільстві і впливати таким чином на своїх опонентів. «Ті, хто це розповсюджує, – це є люди, які самі себе причисляють до меншовартісних. Взагалі здоровій людині навіть у голову не прийшло б, що така інформація може бути правдивою. Це тільки для людей із хворою уявою», - додав міністр юстиції.
У свою чергу А.ТОЛСТОУХОВ повідомив, що під час виходу відповідної публікації в газеті «Україна молода» він перебував на лікарняному. «Я з величезним відкриттям для себе відкрив газету «Україна молода». Ту рубрику, яка називається «З інших джерел», я б її назвав «Записки сумасшедшего», - сказав він.
Міністр Кабінету Міністрів вважає, що інформація про його побиття В.ЯНУКОВИЧЕМ є складовою «величезного і цинічного бруду, який ллється, і щоб потім за це не відповідати».
«Я мав розмову з паном ДОРОШЕНКОМ (головний редактор «України молодої» Михайло ДОРОШЕНКОМ - УНІАН) про це і відверто йому сказав, я маю на це право як людина, яка не один рік працювала в журналістиці, що він свідомо це робив, тому що знав, що це ані краплини не відповідає дійсності, яка відбувається у реальному житті», - відзначив В.ТОЛСТОУХОВ.
Він також повідомив, що не збирається подавати судовий позов. «Для цього юридичних підстав немає, тому що такі сайти спеціально відкриваються, щоб потім таке писати», - додав міністр Кабінету Міністрів.