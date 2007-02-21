Толстоухов у день виходу статті про його побиття Януковичем був на лікарняному

Міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ та міністр Кабінету Міністрів Анатолій ТОЛСТОУХОВ спростовують інформацію про їхнє побиття прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як передає кореспондент УНІАН про це О.ЛАВРИНОВИЧ і А.ТОЛСТОУХОВ повідомили сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів.

«Є протистояння в країні, і є люди, які використовують засоби інформаційного протистояння, при цьому не гребуючи нічим», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

За його словами, така робота «на примітивно-тваринному рівні» ведеться для того, щоб створити певний вплив у суспільстві і впливати таким чином на своїх опонентів. «Ті, хто це розповсюджує, – це є люди, які самі себе причисляють до меншовартісних. Взагалі здоровій людині навіть у голову не прийшло б, що така інформація може бути правдивою. Це тільки для людей із хворою уявою», - додав міністр юстиції.

У свою чергу А.ТОЛСТОУХОВ повідомив, що під час виходу відповідної публікації в газеті «Україна молода» він перебував на лікарняному. «Я з величезним відкриттям для себе відкрив газету «Україна молода». Ту рубрику, яка називається «З інших джерел», я б її назвав «Записки сумасшедшего», - сказав він.

Міністр Кабінету Міністрів вважає, що інформація про його побиття В.ЯНУКОВИЧЕМ є складовою «величезного і цинічного бруду, який ллється, і щоб потім за це не відповідати».

«Я мав розмову з паном ДОРОШЕНКОМ (головний редактор «України молодої» Михайло ДОРОШЕНКОМ - УНІАН) про це і відверто йому сказав, я маю на це право як людина, яка не один рік працювала в журналістиці, що він свідомо це робив, тому що знав, що це ані краплини не відповідає дійсності, яка відбувається у реальному житті», - відзначив В.ТОЛСТОУХОВ.

Він також повідомив, що не збирається подавати судовий позов. «Для цього юридичних підстав немає, тому що такі сайти спеціально відкриваються, щоб потім таке писати», - додав міністр Кабінету Міністрів.