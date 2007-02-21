Турчинов узяв відповідальність за ”енергетичний терор” у Верховній Раді

Заступник голови фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ називає вимушеним кроком опозиції вимкнення світла в сесійній залі парламенту .

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

О.ТУРЧИНОВ наголосив, що таким чином опозиційні фракції намагаються привернути увагу до першочергових проблем в країні.

Крім того, він повідомив, що зараз БЮТ веде переговори з «Нашою Україною» і Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ про застосування ефективніших за блокування роботи парламенту механізмів впливу. «Сподіваюся, що ці переговори будуть результативними», - сказав народний депутат.

Він також підкреслив, що на даний час в сесійній залі ВР не працює система «Рада» і функціонують лише декілька мікрофонів.

«Працюють лише декілька мікрофонів для безпеки і для того, щоб у випадку надзвичайних подій можна було оголосити про евакуацію», - сказав О.ТУРЧИНОВ.