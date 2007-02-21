Ющенко зводив родину у гості до павучихи (фоторепортаж)

І це теж був офіційний захід...

Президент України Віктор ЮЩЕНКО з родиною відвідав спеціальний показ кінофільму “Павутиння Шарлоти”, дубльованого українською мовою у кінотеатрі "Кінопалац". Захід відбувся з нагоди Міжнародного дня рідної мови, який відзначається 21 лютого. Таким кроком глава держави хотів привернути увагу громадян України до питань рідної мови, збереження і забезпечення розвитку української мови в культурній індустрії. Фото Tablo ID Фото УНІАН

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