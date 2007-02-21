Ющенко зводив родину у гості до павучихи (фоторепортаж)
12:14, 21 лютого 2007Політика
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І це теж був офіційний захід...
Президент України Віктор ЮЩЕНКО з родиною відвідав спеціальний показ кінофільму “Павутиння Шарлоти”, дубльованого українською мовою у кінотеатрі "Кінопалац".
Захід відбувся з нагоди Міжнародного дня рідної мови, який відзначається 21 лютого.
Таким кроком глава держави хотів привернути увагу громадян України до питань рідної мови, збереження і забезпечення розвитку української мови в культурній індустрії.
|Поки старший Ющенко давав інтерв’ю журналістам, молодший вирішив упритул познайомитися з головною героїнею стрічки
|На вході до фойє перша родина держави трималася кучно...
|... трохи згодом діти пішли освоювати простір
Чиновники, яких запросили на захід, старанно робили вигляд, що спілкування з дітьми для них - звична справа
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