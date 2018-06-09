Чому ПР і Лавринович хочуть позбавити Київ права обирати мера?

7 квітня на засіданні Кабінету міністрів України стало відомо, що проект змін до закону про столицю, розроблений Мін`юстом і представлений міністром юстиції Олександром Лавриновичем, передбачає призначення голови київської міської адміністрації президентом і відмову від прямих виборів мера.

Інститут антикризових стратегій провів експертне опитування щодо ставлення до цього законопроекту.

Віктор Пилипишин: Політики хочуть призначати свого мера

Голова Шевченківського району столиці, лідер громадського руху „Кияни передусім!” Віктор Пилипишин прокоментував ініціативу Олександра Лавриновича так: «Вінстон Черчілль колись сказав, що демократія найгірша з можливих форм правління, але кращої ще ніхто не придумав. Проте сьогодні здається, що наші політики таки придумали щось подібне. Вони вирішили заборонити прямі вибори міського голови столиці й хочуть просто призначати його. Вважаю, що кожне село і селище має право на законно обраного голову, місто – на законно обраного мера, і Київ не повинен бути винятком».

Василь Горбаль: Якби в столиці був порядок, ця дискусія не виникла б

У коментарі Інститутові антикризових стратегій народний депутат України від Партії регіонів Василь Горбаль заявив, що проект змін до закону "Про столицю" поки що тільки проект, який ще обговорюватиметься в профільному комітеті Верховної Ради і в сесійній залі. «Багато ініціатив можуть бути змінені, і хочу нагадати, що у Верховній Раді вже зареєстровано достатню кількість змін до закону про столицю», - зазначив Горбаль і пояснив, що особисто негативно ставиться до пропозиції скасувати вибори. «Я вважаю, що в киян не можна відбирати право обирати мера, але хотілося б, щоб також у всіх містах громадяни більш відповідально ставилися до свого вибору. Якби кияни, президент, Кабінет міністрів були абсолютно задоволені порядком у столиці, ми не були б учасниками дискусії про необхідність зміни закону про столицю. Столицею потрібно займатися докладно, а саме: розгорнути дискусію щодо районних рад, оскільки свого часу кількість їх було збільшено. Але вибори – це демократична норма, і вона має залишатися», - вважає Горбаль.

Дмитро Андрієвський: Кияни не допустять узурпації влади в столиці

Депутат Київради, один із лідерів Блоку Кличка Дмитро Андрієвський зауважив, що ця інформація викликає занепокоєння. «Я дуже негативно ставлюся навіть до спроб відсторонити киян від обрання мера і бачу за цим виключно політичний складник та бажання Партії регіонів узяти контроль над ресурсами міста у свої руки, не маючи при цьому реального кандидата для перемоги під час виборів, - сказав політик. - Таке порушення базових прав територіальної громади є неприпустимим». «Фактично мова йде про те, що кияни не обиратимуть мера прямим голосуванням. Я впевнений, що цей крок означає знищення місцевого самоврядування в Києві й порушення базових конституційних прав мешканців столиці. Ми цього свавілля та узурпації влади в Києві не допустимо», - відзначив Дмитро Андрієвський.

Кирило Куликов: Вони хочуть усієї повноти влади в Києві, але такого не буде ніколи

«Проект закону про столицю багато часу розроблявся Верховною Радою України, такий документ уже напрацьований і готовий до другого читання», - пояснює народний депутат України від фракції НУ-НС Кирило Куликов. «Невідомо, звідки у середу з’явився цей проект, який презентували на засіданні Кабінету міністрів. Вважаю, що «регіонали» працювали в тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради щодо ситуації в Києві конструктивно. Тому мені незрозуміла така позиція. Хочу сказати одне: такого, як вони пропонують, у Києві не буде ніколи. Київ залишається цікавим для багатьох людей, котрі намагаються отримати всю повноту влади, але, як показує практика, нічого вони не отримують!» - зазначив Куликов.

Алла Шлапак: Це обмеження громадянських прав, закріплених у Конституції

В.о. заступника голови Київської міської державної адміністрації Алла Шлапак висловила думку, що обрання мера міста, крім як прямого голосування, є певним обмеженням громадянських прав, які закріплені в Конституції України. «Я підтримую позицію президента щодо підсилення контролю за органами місцевого самоврядування, але це було б правильно зробити, наприклад, не розмежуванням повноважень між головою міської ради та головою міської адміністрації, а відновленням інституту представника президента в столиці, який існував до 2004 року. Це був ефективний контроль за посадовими особами та органами місцевого самоврядування», - зазначила Шлапак.

Олег Тягнибок: Закони мають діяти довго, а не на період каденції кримінально-олігархічної групи

За оцінкою голови Всеукраїнського об`єднання "Свобода" Олега Тягнибока, така пропозиція нового закону про столицю «є хамством і намаганням забрати основні принципи демократії у суспільства, а саме: обирати і бути обраними». «Повинен бути міський голова, який обирається людьми і є підлеглим та підзвітним територіальній громаді. А інтереси держави та дотримання законів у даному випадку має представляти прокурор, а не так звані намісники президента. Є також і інший мотив. Партія регіонів намагається змінити закони під себе, під свій стиль керівництва. Закони мають ухвалюватися на довгий період часу, а не окремо на каденцію певної кримінально-олігархічної групи», - вважає Тягнибок.

Віталій Кличко: Такі новації – реальна загроза демократії

«Запропоновані Міністерством юстиції зміни до закону про столицю носять суто політичний характер та вигідні тільки окремим політикам, а не киянам. Я розцінюю це як пряме порушення конституційних прав громадян Києва. Такі новації – реальна загроза демократії в столиці. Ініціатори законопроекту говорять про необхідність проведення громадських слухань. Та я переконаний, що приймати рішення з цього питання кияни мають лише на місцевому референдумі», – каже лідер блоку свого імені Віталій Кличко.

«Хочу нагадати політикам, що Конституційний суд ще в жовтні 2005 року чітко роз’яснив статтю 5 Основного Закону: єдиним джерелом влади є народ. Тому ніхто не може обмежувати право громадян на обрання влади, як у масштабах усієї країни, так і в будь-якому місті. Якщо не всі політики це розуміють, ми готові подати звернення до Конституційного суду, аби він розставив усі крапки над «і». Необхідно захистити право киян на вільний вибір», – зазначив Віталій Кличко.

Політик переконаний, що вносити зміни до закону необхідно, але вони мають іти на користь місту та його мешканцям. Сьогодні ж ми спостерігаємо небезпечну тенденцію наступу на громадянські права: спочатку Верховна Рада скасувала вибори до місцевих органів влади, тепер з’являються інші сумнівні ініціативи.