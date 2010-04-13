Сверстюк: пруться в міністри освіти ті, чия мораль нижче коров’ячої

У приміщенні бібліотеки Волинського національного університету імені Лесі Українки відбулася презентація книги Євгена Сверстюка «Не мир, а меч», – повідомляє ЗІК.

Як зазначила проректор Волинського національного університету Ірина Констанкевич, книга есеїв Євгена Сверстюка «Не мир, а меч» видана у 2009 році. За словами науковця, «кожен розділ значимий і важливий… Ця книга має бути в кожного українського студента», адже вона дає багато відповідей на актуальні питання. «Не мир, а меч» – результат десятиліть праці Сверстюка.

Сам письменник розповів: «Кожен раз мені здається, що Луцьк молодшає». Обласний центр Волині на Євгена Сверстюка зараз справляє краще враження, ніж у його молодості.

«Есеї – це мій жанр», – зізнався автор. Відомий український дисидент зазначив, що у радянський час саме за есеї отримав 12 років ув’язнення. «Есей – у нас малорозвинений жанр», літературно-філософсько-психологічний, який дає змогу коротко та лаконічно зреагувати на виклики часу.

Назва книги походить від слів Ісуса Христа, спрямованих проти світу фарисейства і блуду – «Не мир, а меч». Євген Сверстюк наголошує – суспільство звикло до фарисейства, «все тоне в фарисействі», особливо правляча верхівка.

Проте фарисеї часів Христа були принаймні формальними законниками, а нинішні – ще гірше. «Пруться на пост міністра освіти і науки ті, чия мораль нижче коров’ячої», – сказав Сверстюк. На його думу, людина зростає у боротьбі. Євген Сверстюк вважає, що попри принцип представлення у пресі різних думок, показувати точку зору людей на кшталт Табачника не потрібно. «Юда мав стільки амбіцій, щоб повіситись… Той – не повіситься», – сказав письменник. «Ми всі повинні робити свою роботу», – зазначив на завершення виступу Сверстюк.

Директор видавництва «Терен» Андрій Криштальський розповів, що співпраця з Євгеном Сверстюком триває вже досить довго. Він, окрім власних творів, ініціює видання тих книг, які справді потрібні суспільству. Це – 2 книги Роберта Конквеста, праця про Олександра Довженка, Миколу Зерова тощо. Книгу «Не мир, а меч» запланували видати зусиллями волинян, в тому числі й фінансовими. «Всі абсолютно підтримали», – зазначив видавець. Він подякував за сприяння Іванові Корсаку, Святославу Кравчуку, Юрію Вербичу та іншим, хто допоміг. За словами Андрія Криштальського, перший тираж книги Євгена Сверстюка «Не мир, а меч» швидко розійшовся на львівському Форумі видавців. В мережі Інтернет багато відгуків на це видання.

Голова профільної депутатської комісії Волинської облради, відомий письменник та журналіст Іван Корсак каже, що роботи Євгена Сверстюка завжди викликають неабиякий читацький інтерес. Есей про Дмитра Табачника написаний 10 років тому, «а читається, як сьогодні… Це прекрасна книжка», – вважає Іван Корсак.