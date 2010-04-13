Януковича просять пояснити, за що він нагородив нігерійця Аделаджу

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО направив звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням роз’яснити ситуацію із нагородженням Президентом України релігійних діячів, серед яких є громадяни інших держав, за результатами президентської виборчої кампанії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

Як відомо, віце-спікер неодноразово звертав увагу на проблему залучення іноземних громадян до виборчої агітації в інформаційній сфері. Водночас, останніми днями у пресі почалася розмова про активну участь релігійних організацій, зокрема тих, які очолюються іноземними громадянами, у президентській виборчій кампанії. Так, нещодавно інтернет-видання «Українська правда» та багато інших ЗМІ повідомили про вручення подяки від імені Президента України «за активну участь у президентській кампанії 2010 року» керівникам та служителям окремих релігійних організацій. Подяки, які, за інформацією ЗМІ, вручав депутат ВР 3-го скликання, глава Духовної Ради України Володимир ШУШКЕВИЧ, «за дорученням керівництва уряду» та «за дорученням Президента України», були оформлені на захищених голограмою бланках з символікою Партії регіонів, передвиборчою символікою кандидата у президенти В.ЯНУКОВИЧА та підписом Президента України.

Особливу уваги, на думку М.ТОМЕНКА, привертає той факт, що, згідно з оприлюдненим відеозаписом, серед відзначених такою подякою - керівник релігійної організації «Посольство благословенного Царства Божого для всіх народів» (м.Київ) Сандей АДЕЛАДЖА, який є громадянином Нігерії.

Віце-спікер зауважив, що стаття 64 Закону України «Про вибори Президента України» забороняє участь у передвиборній агітації особам, які не є громадянами України. Більше того, Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» у статті 5 визначає низку обмежень для релігійних організацій у сфері політичної діяльності. Зокрема, наступні: «Релігійні організації не беруть участі у діяльності політичних партій і не надають політичним партіям фінансової підтримки, не висувають кандидатів до органів державної влади, не ведуть агітації або фінансування виборчих кампаній кандидатів до цих органів».

«З огляду на те, що згадані церемонії нагородження релігійних діячів відбувались під час релігійних зібрань у присутності великої кількості віруючих, то цілком очевидними є ознаки порушення законодавства України в частині залучення релігійних організацій до політичної та агітаційної діяльності, забороненої законом», - підкреслив М.ТОМЕНКО.

Водночас, на думку М.ТОМЕНКА, виникає питання, чи не спрямоване широке інформування про ці події, зокрема, з обнародуванням повного відеозапису урочистої церемонії нагородження С.АДЕЛАДЖА на веб-сайті «Посольства Божого» та в інших ЗМІ на те, щоб за допомогою маніпуляції суспільною думкою та, заручившись подякою від імені Президента України, вплинути на хід слідства у кримінальній справі проти С.АДЕЛАДЖІ стосовно його причетності до організації заволодіння коштами громадян шахрайським шляхом.

Зважаючи на суспільний резонанс і неоднозначність таких подій, заступник голови ВР направив звернення Президенту України з проханням уточнити, чи справді мало місце відзначення подякою від імені та за підписом Президента України С.АДЕЛАДЖІ та керівників інших релігійних організацій «за активну участь у президентській кампанії 2010 року», і роз’яснити, на яких правових підставах було ухвалене таке рішення.