Королевська вважає, що розмови про десять опозицій – технологія влади

Народний депутат України від Блоку Юлії Тимошенко Наталія КОРОЛЕВСЬКА відзначає необхідність ухвалення закону про опозицію.

Таку думку вона висловила в інтерв`ю газеті «День», повідомили УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ.

«Розмови про три, п`ять, десять опозицій – технологія влади, яка прагне маргіналізувати своїх опонентів. Проте насправді від цього ніхто не виграє: ні суспільство, ні сама влада», – сказала вона.

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, опозиція повинна мати легальні інструменти впливу на владу – тоді вона зможе бути конструктивною і корисною для суспільства.

«Насамперед необхідно прийняти закон про опозицію, який чітко фіксує її права», – вважає народний депутат.

«На мою думку, опозиція повинна бути, в першу чергу, об`єктивною. Якщо будуть запропоновані реформи – непопулярні, проте дійсно необхідні країні, які не дадуть результату у короткостроковій перспективі, однак працюватимуть на майбутнє економіки, – такі рішення ми обов`язково підтримаємо», – підсумувала Н.КОРОЛЕВСЬКА.