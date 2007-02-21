Вітренко: Україна може здати свою газотранспортну систему в оренду

Лідер Прогресивної соціалістичної партії України Наталія ВІТРЕНКО вважає, що Україна має увійти до міжнародного газотранспортного консорціуму, здавши в оренду свою газотранспортну систему.

Про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в агентстві УНІАН.

За словами Н.ВІТРЕНКО, “це ніяким чином не говорить про те, що Україна повинна втрачати газотранспортну мережу, вона повинна її на умовах оренди як свій вклад внести до консорціуму”.

На її думку, у разі створення такого консорціуму, Україна одержить необхідні інвестиції і буде забезпечена газом. Н.ВІТРЕНКО вважає, що після цього наша країна може порушити питання про зниження ціни на туркменський і російський газ.

Нагадаємо, 1 лютого ц.р. Президент Росії Володимир ПУТІН заявив, що Україна має намір запропонувати повернутися до ідеї створення газотранспортного консорціуму шляхом обміну частки в українських газопроводах, якими російський газ експортується в Європу, на доступ до видобування газу в Росії. Опозиційні сили України виступили з критикою такої заяви.