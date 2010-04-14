Журналіст Дем'янів, якого жорстоко побили, дасть прес-конференцію у лікарні

У четвер, 15 квітня о 14 год. в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні (вул. Федьковича 91, мікрорайон Пасічна) у хірургічному корпусі, у відділенні нейрохірургії (4-й поверх, палата 8) відбудеться прес-конференція редактора газети "Коломийський вісник" Василя Дем`яніва, на життя якого три тижні тому було здійснено замах.

У прес-конференції також візьмуть участь представники ініціативної групи із створення Комітету захисту українських журналістів і завідувач нейрохірургічним відділенням Івано-Франківської обласної клінічної лікарні Юліан Худецький.

Теми прес-конференції:

1. Припинення утисків на газету "Коломийський вісник" та притягнення виконавців та замовників замаху на життя В. Дем`яніва до кримінальної відповідальності.

2. Організація ініціативної групи із створення Комітету захисту українських журналістів.

3. Ініціативна група Комітету захисту українських журналістів вимагає перекваліфікувати злочин вчинений проти В. Дем`яніва із статті, що передбачає кримінальну відповідальність за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, на статтю, що кваліфікує цей злочин як замах на життя.