Як депутати БЮТ у парламенті нічну варту несли (фото)

У середу депутати Блока Юлії Тимошенко захопили парламентську електрощитову та головний рубильник законодавчої влади. У результаті цього парламентська більшість лишилася без світла та без системи "Рада" - працювали лише кілька мікрофонів, як пояснив Олександр Турчинов, на випадок надзвичайної події. Евакуацію там оголосити тощо. Також пан Турчинов повідомив про те, що захоплення рубильника не є кульмінацією подій, і за один-два дні буде розроблено комплекс ще більш дієвих заходів.

Проте з узятим з бою призом бютівці також не поспішали розлучатися. Й оголосили про нічне чергування. На випадок, якщо більшість скористається темним часом, аби спробувати відбити електрощитову.

Регіонал Василь Кисельов вчора завіряв журналістів, що «ніякого штурму не буде», після чого туманно додавав, мовляв, схильна до роботи на благо народу частина депутатського корпусу забезпечить роботу парламенту за будь-яких умов.

Тож, побоюючись штурму бютівці забарикадували всі двері та проходи, на які вистачило "будівельного матеріалу", прикрасивши ці витвори бойового парламентського мистецтва символікою блоку, та чомусь плакатами Ірини Білик догори дригом із рекламою одного з операторів мобільного зв’язку.

Кураторами барикадного спротиву призначили колишнього керівника охорони блоку Тимошенко Віталія Чудновського та екс-заступника голови СБУ Андрія Кожем`якіна.

Став у пригоді й старий диван (а ззовні ніби виглядає непогано), що давно вже вкривався пилом у підвалі.

А це - легендарна кімната №50, про яку вже ходить не менше байок, ніж про кімнату Синьої Бороди.

"У моє чергування дивилися футбол, Лігу чемпіонів. В нас є шахи, я приніс доміно з портретами політиків – Тимошенко, Порошенко, Симоненко...", - розповів "Українській правді" бютівець Андрій Шевченко о пів на першу ночі. Він постраждав найбільше – у цей день Шевченко святкує третю річницю весілля, але вечір довелося провести не з дружиною, а з соратниками по партії.

Проте більше за всіх постраждали працівники парламентського буфету. Й через те, що через незаплановані "бойові дії" змушені були залишитися на робочих місцях на всю ніч. Й церез те, що ця самопожертва виявилася марною - заступник Тимошенко Олександр Абдуллін попередив однопартійців про можливі акти "буфетного тероризму" з застосуванням пургену.

Тож бютівці нанесли сухих наїдків - вийшла майже студентська вечеря.

Деякий час пан Шевченко розважав журналістів розмовами про те, що на випадок штурму депутати з БЮТ припасли два вогнегасники (чи то збиралися гасити можливу пожежу, чи то метати у супротивників, ймовірно у залежності від обставин). А загалом найстрашнішим ворогом "нічної варти" цієї ночі стала нудьга...

Крім членів блоку Тимошенко та трьох нашоукраїнців, ночувати в парламенті вирішили й соціалісти. Вартові з різних таборів старанно зберігали нейтралітет. Соратники Мороза стерегли зал сесійних засідань, й якщо перетиналися з тимошенківцями, то тільки у туалетах.

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