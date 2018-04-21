Тарифна війна у Вишневому: перемогла громада

Платіжки, що надійшли в домівки жителів Вишневого (два кілометри від Києва за Окружною дорогою) у перші дні лютого, шокували мешканців – квартплата й розцінки за воду та водопостачання зросли удвічі. На відміну від Києва, де рішення про трикратне збільшення тарифів отримало гучне паблісіті й не було для киян несподіванкою, для жителів 50-тисячного супутника столиці місцеві тарифи вдарили обухом по голові. Тарифи ухвалив виконком і тримав їх за пазухою до останнього. До того ж тарифи у Вишневому традиційно значно вищі за київські, що є зайвим подразником для незадоволених вишнівчан.

Місцеві осередки політичних сил, представлених у міській Раді, ще не встигли навіть розробити плани, у які канали спрямувати обурення земляків, як народна ініціатива сама вихлюпнула на вулиці Вишневого. До того ж неповороткий місцевий БЮТ почувався як слон у фаянсовій лавці – у складі його фракції (40 відсотків мандатів) представлені начальники управління міського господарства, Водоканалу, голова профільної комісії із ЖКГ, заступник міського голови, які самі ж і доклали зусиль до розробки нових тарифів. Протестувати проти самих себе вишнівському БЮТу було не з руки, і вишнівчани це “оцінили” – в обласний БЮТ на Десятинну в Києві кураторам області Уляні Мостіпан та Сергію Осиці полетіли десятки депеш із обуренням щодо позиції місцевої фракції. На форумі сайту Тимошенко з’явився розділ, присвячений подіям у Вишневому, дописувачі якого калатали у дзвони, очікуючи на заступництво з боку очільників БЮТ.

За останній тиждень місто сколихнули два велелюдні – без перебільшення – мітинги, результатом яких стало скликання позачергової сесії 20 лютого. Про події у Вишневому відрапортували кілька провідних телеканалів. Попри те, що громада в порядку місцевої ініціативи вимагала розглянути два питання – “скасування грабіжницьких тарифів та розпуск антинародного виконкому”, – міський голова Анатолій Гошко протягом майже двох годин уперто, незважаючи на переповнену сесійну залу, відмовлявся визнавати ці питання порядком денним, умовляючи натомість обмежитися традиційним створенням “комісії”.

Те, що відбувалося потім, увійде в місцеву історію як найоригінальніша й найнапруженіша сесія міськради.

Передусім участь у сесії взяло понад тисячу чоловік. По-друге, депутатів примусили всістися на сцені, щоб зручніше було всіх роздивитися, особливо – хто як голосує. По-третє, під гучне скандування зали у слові було відмовлено міському голові Броварів, голові Асоціації міст Київщини Антоненку, який примчав з Лівобережжя на порятунок свого колеги. Потоптавшись і наслухавшись емоційних ескапад з боку вишнівчан (невже йому не вистачає власних, броварських?) броварський градоначальник ретирувався ні з чим, не виконавши свою місію.

Тим часом під тиском громадськості порядок денний було проголосовано в тому вигляді, у якому вимагали вишнівчани.

Ще через годину рішенням сесії тарифи було знижено на чверть, порівняно з тими, які встановив виконком. Нові тарифи порівняно зі старими зросли на 30 відсотків для квартплати та на 18 відсотків – на воду. Різницю дотуватиме бюджет, до якого були внесені відповідні зміни. Прямо зі сцени місцеві бютівці відрапортували по телефону в обласний штаб БЮТ, що тарифи у Вишневому знижено і щоб вишнівський БЮТ внесли в списки благонадійних. Окрім того, місцевий бютівець – начальник управління міського господарства, утомившись розриватися між партійною вимогою про зниження тарифів та професіональним покликанням їх підвищувати, прямо зі сцени обрав перше і оголосив про свою відставку з посади головного комунальника міста, зірвавши в залі гучні оплески.

На тому міський голова Гошко намагався було закрити сесію, щоб не допустити розгляду іншого питання – відставки виконкому – і намагався залишити зал. Обурені вишнівчани блокували мерові вихід із зали й наблизилися до нього на фізично небезпечну відстань протягнутої руки, поки виборців та головну посадову особу міста не розмежував численний міліцейський кордон на чолі з начальником місцевої міліції, у складі дільничних та бійців місцевого правоохоронного угруповання з незрозумілим статусом “Щит”.

Для відставки виконавчого комітету, який потай від вишнівчан підвищив тарифи, забракло трьох голосів (голосуванні відбулося в таємному режимі). Але ще два дні тому думка про те, що саме питання про відставку виконкому розглядатиметься на сесії, видавалася зі сфери фентезі.

Отже, тарифи знижено, проте місцеву владу у відставку не відправлено. Однак громада відчула свою силу, адже сесія відбулася під її диктовку.

Березневі платіжки якщо не милуватимуть око, то принаймні виглядатимуть привабливішими, порівняно з лютневими. А місцеві осередки БЮТ, Соцпартії, УНП, “Промисловців та підприємців”, “Регіонів” та “Нашої України” відрапортували у свої штаби про їхню титанічну участь у боротьбі за зниження тарифів у Вишневому...

Станіслав Голубенко