Опозиція каже, що влада приховує ключові деталі газових переговорів

Влада приховує від українського народу ключові деталі переговорів з Російською Федерацією щодо цін на газ.

Про це заявив прем’єр-міністр опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ, повідомляє сайт Юлії ТИМОШЕНКО.

«Тільки з російських достатньо відомих видань ми дізнаємося про те, що є чотири пункти, які може здати українська влада безпосередньо Російській Федерації», - сказав С.СОБОЛЄВ.

Першим пунктом він назвав здачу газових сховищ України, другим – здачу найперспективніших підприємств.

«Третій пункт – це право Російської Федерації на участь у будівництві двох енергоблоків: рівненського і хмельницького. І ви уявіть собі ситуацію: загрози, які несе атомна енергетика, будуть на нашій території, а володіти, як стверджує російська преса, цим буде Росатоменерго», - підкреслив опозиційний прем’єр.

«І останнє, що було запропоновано, це знову позиція консорціуму, яка російською стороною відкинута, бо вони почали будівництво Північного потоку», - сказав він.

С.СОБОЛЄВ висловив обурення, що влада приховує від громадськості перебіх газових перемовин.

«Всі газові переговори вже відомі російській стороні, вони заявили - їх влаштовує цей результат, а громадськість України про них не знає. Оце, на моє переконання, є дуже і дуже небезпечним», - сказав С.СОБОЛЄВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 квітня, Газета.Ru повідомила, що російський віце-прем`єр Ігор СЄЧИН заявив про те, що Росія розглядає можливість надання Україні знижки на купівлю газу, зокрема в обмін на участь в енергопроектах в Україні.

«У нас є багато інтересів, зокрема в енергетиці», - сказав віце-прем`єр Росії. Він додав, що, зокрема, йдеться про такі сфери, як гідрогенерація на території України, атомний комплекс «і ще багато чого».