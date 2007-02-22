Тимошенко після 7-годинної наради у мера Львова виступила на сесії міськради

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО після семигодинної наради у кабінеті міського голови Львова бере участь у сесії міськради, де розпочався розгляд питання щодо зниження тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, о 18.20 закінчилась спільна нарада щодо питання вивчення тарифів на тепло, яка з 11.30 проходила у кабінеті міського голови Львова Андрія САДОВОГО з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО, керівником парламентської фракції “Наша України” В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ, головою ВО “Свобода” Олегом ТЯГНИБОКОМ, головою Української народної партії Юрієм КОСТЕНКОМ, лідерами “Пори” Владиславом КАСЬКІВИМ та Євгеном ЗОЛОТАРЬОВИМ.

Після завершення наради лідери політичних сил пройшли у сесійну залу, де депутати проголосували лише кілька питань порядку денного, продовжилася робота сесії Львівської міської ради.

Під час виступу на сесії Юлія ТИМОШЕНКО запропонувала знизити тарифи на тепло і на підігрів води на 15%. Крім того, вона запропонувала прийняти рішення про аудит теплопостачальних підприємств і створення нової комісії, яка вивчатиме тарифну проблему.

У своєму виступі Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що у Львові одні з найвищих тарифів на тепло, і вони економічно необґрунтовані.

Ю.ТИМОШЕНКО також заявила, що тарифи треба дотувати з місцевих бюджетів, щоб вони не лягали на плечі простих громадян.

Перед виступом Ю.ТИМОШЕНКО слово мав міський голова Львова А.САДОВИЙ, який закликав депутатів прийняти правильне рішення, “тому що вся Україна чекає від нас результату, а Львів у критичні моменти історії показував позитивний приклад”.

Сесійне засідання триває, і на даний час остаточного рішення щодо зменшення тарифів на теплопостачання та гарячу воду не ухвалено.