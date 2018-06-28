Віхи тижня. Янукович роззброївся перед Обамою, Тимошенко обіцяє реванш

Візит Януковича за океан виявився досить ефектним і насиченим двосторонніми переговорами. Тимошенко обіцяє узяти реванш і повернутися до влади не пізніше 2012 року. Яценюк сформував «Уряд змін» зі своїх радників і «фронтових» функціонерів.

Після візиту Віктора Януковича в США в Україні різко збільшилася кількість фахівців із ядерної енергетики. Справа в тому, що Віктор Федорович порадував свого американського колегу готовністю до 2012 року вивезти з території нашої країни 90 кілограмів високозбагаченого урану. У Сполучених Штатах, як відомо, до ядерних тем ставляться особливо трепетно, тому Барак Обама відшукав у своєму графіку заповітні 30 хвилин для спілкування з українським президентом, а західні ЗМІ швидко назвали Януковича «зіркою ядерного саміту».

Зустріч українського й американського президентів вітчизняна опозиція назвала капітуляцією, а соратники глави держави вважають тріумфом. Правда традиційно знаходиться посередині: Україна не є пріоритетом зовнішньополітичної стратегії США, але отримала шанс заявити про себе. Що стосується високозбагаченого (збройного) урану, то, як мінімум, наївно розраховувати, що Україні міжнародне співтовариство дозволить склепати нашвидкуруч пару-трійку ядерних бомб з урану, що знаходиться під невсипущим контролем МАГАТЕ. Амбіції в цьому питанні потрібно було демонструвати куди раніше, на початку 90-х, коли США витисили з українського керівництва відмову від третього за розмірами арсеналу ядерних боєголовок.

Віктор Янукович постарався максимально використати одтриманий завдяки відмові від залишків ядерних матеріалів шанс. Графік українського президента у Вашингтоні був досить насиченим. Серед його співбесідників – голова КНР Ху Цзіньтао, який п`ять останніх років уникав зустрічей з українським керівництвом, канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка запросила Віктора Федоровича відвідати Берлін. Крім того, президент України провів переговори з керівниками МВФ і Світового банку – фінансових організацій, що володіють дешевими кредитними ресурсами, необхідними для відновлення української економіки.

Як би смішно це не виглядало, але і у Вашингтоні Віктор Янукович зустрівся з Дмитром Медведєвим і показово, на публіку, відчитав російського колегу за відсутність конкретних рішень з гострого для обох країн газового питання. Швидше за все, це був не сплеск вільнодумства українського лідера, а продумана гра. Україна і Росія зближуються швидкими темпами, і вже чути тріск державних інтересів, які ламаються. Але без зниження ціни газу остаточно верстати бюджет-2010 уряд Азарова відмовляється, розуміючи, що 330 доларів за тисячу кубометрів «блакитного золота» не дозволять заявити про поліпшення життя мільйонів українців уже сьогодні. Тому Кабінету міністрів і довелося розкласти перед російськими парламентерами пасьянс принадних пропозицій, які Янукович і Медведєв обговорять 21 квітня в Харкові.

Юлія Тимошенко, як і годиться лідерові опозиції, категорично проти вивозу високозбагаченого урану з території нашої країни. Лідер БЮТ з такою енергією критикує Януковича, що її використання в мирних цілях могло б дозволити вивести з експлуатації українські АЕС. Правда, відтворити ядерний цикл Юлія Володимирівна не обіцяє, але натомісць упевнена, що змінити підписані нею газові контракти можна тільки ціною поступок національним суверенітетрм.

Потрібно зазначити, що Тимошенко публічно заявила про готовність до тривалої боротьби, обіцяючи узяти реванш на парламентських виборах 2012 року. До того часу, за її розрахунками, українці вже зрозуміють, хто такий Віктор Янукович і віддадуть свої голоси за БЮТ. Правда, ще незрозуміло, що з собою на той час являтиме «сердечна» політична сила. З неї вже пішли в коаліцію з десяток парламентаріїв, а «душевну розмову» з однопартійцями леді Ю перенесла на осінь. Мабуть, вона розраховує, що за кілька місяців сама коаліція виконає роль санітара бютівських лав, і займатися вигнанням тих, хто сумнівається, не доведеться. Наразі ж Юлія Володимирівна, наче метелик об скло, б`ється об закриті двері телеканалу «Інтер», не діставши можливості потрапити в прайм-таймовое політичне шоу.

«Інтер» не тільки вустами ведучого «Великої політики» Євгена Кисельова дав зрозуміти, що у них не концерт по заявках, але й розлого показав у недільній підсумковій програмі власний варіант альтернативи влади – «Уряд змін» Арсенія Яценюка. Екс-спікерові нарешті вдалося завершити переговори про формування «фронтового» уряду, і, як з`ясувалося, увійшли до його складу його радники і лідери місцевих організацій «Фронту змін». Вийшло якось не дуже масштабно, навіть опозиційний уряд Сергія Соболєва виглядає соліднішим. Особливо в тих випадках, коли в його засіданнях бере участь Юлія Тимошенко. Втім, як і Юлія Володимирівна, Арсеній Петрович не став входити до числа «апостолів змін».

Законодавці тим часом працюють без особливого ентузіазму. «Регіонали» ігнорують власні закони про підвищення соцстандартів, стверджуючи, що всі необхідні норми закладені в бюджеті-2010. Уряду вдалося прийняти в першому читанні програму соціально-економічного розвитку країни. Пильний спікер Володимир Литвин з відтінками стурбованості в голосі закликає якнайшвидше прийняти головний фінансовий документ країни і не захоплюватися роздуванням чисельності коаліції. Схоже, Володимир Михайлович втратив надію на зміни виборчої системи і опікується виключно збереженням свого впливу на події в парламенті.

Євген Магда