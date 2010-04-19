Турчинову смішно чути, що дядьки і тітки з БЮТ були розгублені

Один із лідерів Блоку Юлії Тимошенко, колишній перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що депутати, які не згодні з позицією фракції, мають здавати мандати, а не просто примикати до коаліції.

Про це він заявив в інтерв`ю «Левому берегу».

Соратник Юлії ТИМОШЕНКО розповів, що в БЮТ «триває і процес оновлення кадрів, який дійде, безумовно, і до обласного рівня, і до центрального. «Очищення» рядів відбувається як адміністративно-організаційним шляхом, так і природним – «слабкі ланки» просто відпадають».

На зауваження журналіста про те, що з фракції йдуть ті, хто купив місця в списках і по-своєму вони мають рацію, О.ТУРЧИНОВ сказав: «Той, хто хоче зрадити, завжди знайде собі виправдання. Ті ж, хто ляпає, вибачте за вираз, язиком, поливає гряззю політсилу, від якої були обрані, тим самим лише підтверджують свою нікчемність і неспроможність».

Коментуючи заяви депутатів від БЮТ, які увійшли до коаліції, про те, що у фракції після програшу на президентських виборах склався несприятливий клімат, О.ТУРЧИНОВ сказав: «Зайдіть на сайт ВР і переконайтеся: неповнолітніх депутатів у фракції БЮТ немає. Це дорослі, дієздатні дядьки і тітки, тому говорити про те, що вони були розгублені, надані самі собі, як мінімум, смішно. Дитина, будучи надана сама собі, може почати бавитися з сірниками і підпалити квартиру – не усвідомлюючи, що творить. Тут такого бути не може. Говорити, що їх не взяли за руку, не втерли їм сльози і тому вони, за кілька мільйонів доларів, продали свою картку, своїх виборців, свою душу...».

На питання «Чий демарш став найбільш несподіваним і болючим? Андрія ПОРТНОВА? Чи того ж Юрія ПОЛУНЄЄВА, який прийшов на інавгурацію?», О.ТУРЧИНОВ відповів: «На відміну від ПОЛУНЄЄВА (член фракції БЮТ, який підтримав коаліцію і став позаштатним радником Президента Віктора ЯНУКОВИЧА – УНІАН), ПОРТНОВ (призначений заступником глави Адміністрації Президента України – УНІАН) поклав свій мандат. На відміну від тих, хто торгує мандатом, у мене до ПОРТНОВА претензій немає. Якби так вчинив ПОЛУНЄЄВ, стосовно нього питань також не виникало б».

«У нас, врешті-решт, не рабовласницький лад, немає господарів і рабів, немає людей залежних, яких кривдять чи погано годують; є самостійні політики, які вільні ухвалювати рішення, нести за них відповідальність. Перестав розділяти позиції політсили, від якої обрався, незгодний з думкою керівництва? Клади мандат і будь вільний! Це чесно, принаймні», - сказав О.ТУРЧИНОВ і висловив переконання, що «в команді залишаться гідні».