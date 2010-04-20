Азаров: у 2009-му Дубина підписав чисті аркуші, а Газпром вписав умови

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ називає кримінальним злочином підписання колишнім головою НАК «Нафтогаз України» Олегом ДУБИНОЮ газових контрактів із Російською Федерацією в січні 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні під час зустрічі з представниками УСПП.

М.АЗАРОВ зазначив, що такий висновок він робить з інформації, отриманої від прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА про те, що в ході підготовки й підписання документів О.ДУБИНА дозволив собі підписати порожні аркуші паперу, на яких російська сторона потім виклала свої умови.

«Якщо говорити відверто, як нам розповів прем`єр-міністр Росії, чисті аркуші з підписом О.ДУБИНИ і з печаткою «Нафтогазу», на якому росіяни писали свої умови, – це не злочин попередньої влади перед українським народом? Чисті аркуші, директиви по яких не були схвалені ні урядом, ні Верховною Радою, ні Президентом – це не злочин? Справжнісінький кримінальний злочин! Перевищення повноважень тими особами, які підписували ці кабальні договори для нас», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що зараз переговори щодо зміни контрактів проходять дуже важко. Але є надія на зниження ціни. «У нас така газова угода, яка не дає можливості нашій країні з неї вийти. Ми не можемо з неї вийти без величезних втрат. І все залежить від доброї волі Росії – захочуть вони з нами погодитися, прислухатися до наших аргументів, значить, зуміємо переглянути цей контракт. Не захочуть. Ми - як кріпосні. Шлях лише один – Стокгольмський суд. Що ми там одержимо – нічого. Тому що так контракт виписано, що ми безправні», - сказав М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. 19 січня 2009 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали два контракти: купівлі-продажу на період із 2009 по 2019 роки; про обсяги й умови транзиту природного газу через територію України на період із 2009 по 2019 роки. 24 листопада 2009 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали доповнення до контракту купівлі-продажу природного газу, відповідно до яких річна контрактна кількість газу на 2010 рік була знижена до 33,75 млрд. куб. м.