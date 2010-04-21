У ДАІ не підтверджують інформацію про ДТП за участю авто Януковича

У Києві внаслідок ДТП за участю таксі і “швидкої” одна людина загинула і двоє постраждали

Сьогодні близько 11.00 у Києві на Харківській площі внаслідок зіткнення автомобіля швидкої допомоги з таксі ВАЗ-2110 одна людина загинула і двоє отримали тілесні ушкодження.

Як повідомили УНІАН у столичному ДАІ, загиблий і постраждалі перебували в таксі.

У ДАІ не підтвердили інформацію ряду ЗМІ про те, що начебто автомобіль швидкої допомоги їхав у кортежі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, який сьогодні відбув з робочою поїздкою з аеропорту «Бориспіль» до Харкова.