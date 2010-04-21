Опозиція бачить державну зраду і вимагатиме позачергового засідання ВР

Парламентська опозиція вимагатиме скликання позачергового засідання Верховної Ради України з метою дати оцінку домовленостям, досягнутим між президентами України та Росії Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і Дмитром МЕДВЕДЄВИМ у Харкові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це заявив віце-прем’єр опозиційного уряду Борис ТАРАСЮК.

За його словами, ті кроки, на які пішла влада, можна кваліфікувати як державну зраду. «Відбулося найгірше: нинішня влада задля здешевлення ціни на російський газ пішла на здачу стратегічних національних інтересів», - сказав він.

Б.ТАРАСЮК зазначив, що президенти підписали угоду про продовження базування Чорноморського флоту РФ ще на 25 років після 2017 року з можливістю пролонгації на наступні 5 років.

«Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у цинічний спосіб проігнорував статтю 17 Конституції України, яка забороняє розміщення іноземних військових баз на території України, і за такі дії щонайменше треба піддати цього Президента імпічменту», - переконаний Б.ТАРАСЮК.

«Розуміючи свою безкарність, Президент намагається у такий спосіб улестити російській владі, яка погодилася знизити ціну на газ на 100 доларів. Вони добилися того, що ціна буде такою ж, про яку домовлявся уряд Юлії ТИМОШЕНКО, але при цьому здаються наші стратегічні національні інтереси, продається майбутнє», - підкреслив лідер Народного Руху Б.ТАРАСЮК.