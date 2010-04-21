Четверта жертва чернігівського маніяка вижила (фоторобот убивці)

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ взяв під особистий контроль розслідування трьох жорстоких вбивств у Чернігові.

Про це повідомляє офіційний сайт Управління внутрішніх справ України у Чернігівській області.

Як зазначають правоохоронці, четверта жертва нападника залишилася живою і змогла надати приблизні прикмети злочинця. На сайті УВД оприлюднено фоторобот вбивці.

Зі слів очевидців вдалося описати зовнішність підозрюваного у скоєнні цих страшних вбивств. Прикмети нападника: вік 25-30 років, зріст 175-180 сантиметрів, дуже худорлявої статури, має коротко стрижене волосся. Був одягнений у чорну куртку, ймовірно, з капюшоном. У руках мав лопату з коротким держаком. Його бачили повністю заюшеним кров`ю своїх жертв.

Оперативники проводять ряд оперативно-розшукових заходів по встановленню і затриманню злочинця. Перевіряються особи, які можуть бути причетні до вбивств - раніше засуджені, наркомани, люди з нестійкою психікою. Над розкриттям вбивств працює слідчо-оперативна група на чолі з начальником УМВС в Чернігівській області Олександром МИХАЙЛИКОМ.

Як повідомляв УНІАН, у Чернігові ввечері 20 квітня упродовж кількох годин з надзвичайною жорстокістю було вбито троє людей. У всіх загиблих повністю розтрощено голови невідомим предметом, ймовірно, лопатою.

З МВС України до Чернігова виїхали найкращі оперативники карного розшуку, група слідчих на чолі з першим заступником начальника Головного слідчого управління, криміналісти Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Буде повторно проведено огляди місця події, інші оперативно-слідчі дії.

Міліція звертається до всіх, хто помітить чоловіка, схожого на підозрюваного у скоєнні вбивств, негайно телефонувати за номером «102». У жодному разі не намагатися затримати його самостійно або вступати з ним в будь-який контакт.

Як нагадали у міліції, поведінка людей з хворою психікою важко передбачувана, вони поводяться неадекватно, різко змінюють настрій. Загострення таких хвороб є сезонним – навесні і восени. Міліція звертається до всіх громадян бути особливо обережними та пильними, утриматися від пересувань безлюдними місцями поодинці, не відпускати дітей гуляти на вулиці без нагляду дорослих.