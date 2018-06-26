Чи потрібен «нейтральній» Україні російський флот ще на 25 років?

Отже, російський флот має залишитися в Україні ще на 25 років (після визначеного Конституцією 2017 року) в обмін на знижку на газ. Безвідмовні наші урядовці… Важко сказати, яку галузь вони не здали в обмін на здешевлений газ для хімпрому. Приходьте всі, беріть хто що хоче. Авіація потрібна? Будь ласка. Ядерна галузь? Без питань. Ну і російський флот, само собою, нехай залишається, поки остаточно згниє. Ми подзвонили відомим експертам та політикам з’ясувати їхню першу реакцію на угоду.

Михайло Гончар, директор енергетичних програм центру “НОМОС”:

ВЛАДА ВИКОНУВАТИМЕ ФУНКЦІЮ МАЛОРОСІЙСЬКОЇ КОЛЕГІЇ

Якщо досягнуті домовленості будуть реалізовані, це означатиме, що влада в Україні, президент і уряд, виконуватимуть функцію Малоросійської колегії. Практично теза, нав’язана з боку влади суспільству про позаблоковий статус, є фальшивкою. Адже йдеться про неконституційне продовження на нашій території військової присутності Росії.

Україна втягується в Ташкентський пакт... 30-відсоткова знижка, про яку кричатимуть у всіх коридорах влади, означає лише збільшення надходжень у офшори олігархам. Ця знижка не потягне зниження ціни по всьому ланцюжку, у тому числі й на товари широкого вжитку.

Уже немає більших доказів, що в Україні діє неукраїнська, окупаційна влада.

Олесь Доній, віце-прем’єр з гуманітарних питань опозиційного уряду:

ЦІКАВО, ЯК ГОЛОСУВАТИМУТЬ ТАКІ ЛЮДИ, ЯК ГОЛОВАТИЙ І ЧОРНОВІЛ І ЯКА ПОЗИЦІЯ ЛАВРИНОВИЧА?

Янукович ще раз засвідчив, що не збирається бути самостійним українським політиком, а лише маріонеткою в руках Москви. Адже перебування російського ЧФ – це не просто знакова річ для України, це можливість для іноземного впливу на нашу державу, втручання та маніпуляцій. Через ЧФ РФ в Україні і діють спецслужби, і проводиться планова інформаційна атака. Її мета – поставити під сумнів перебування Криму в складі України й, відповідно, територіальну цілісність нашої країни.

Тому підтримувати таку ситуація неможливо для будь-якого українського патріота.

Очевидно, для Віктора Януковича питання патріотизму вимірюється в доларовому еквіваленті. Якщо для нього важливіше спонсорувати засновників Партії регіонів, то він якраз і зробив крок у цьому напрямку.

Я буду дуже здивований, якщо за ратифікацію цієї угоди голосуватимуть люди типу Головатого чи Чорновола. Також би хотілося почути позицію колишнього рухівця Лавриновича й представників блоку Литвина, які донедавна входили в демократичну коаліцію. Але цілком очевидно, що для багатьох політиків гроші набагато важливіші за патріотизм. Вони готові служити будь-якій батьківщині, окрім своєї. Якщо депутати ратифікують цю угоду, то це й буде цьому доказом.

Євген Головаха, заступник директор Інституту соціології НАН:

ЧОМУ ДЛЯ ВСТУПУ В НАТО УКРАЇНЦЯМ ПОТРІБЕН РЕФЕРЕНДУМ, А ЩОДО ЧФ РФ - НІ?

Такі речі неможливо вирішувати так швидко. Це питання ключове у відносинах із Росією, тут потрібні були складні переговори із залученням експертів, дискусією суспільства. Це так само, як питання з НАТО. Чому для вступу до НАТО українцям потрібний був референдум, а для вирішення питання щодо флоту обійшлися без референдуму?

Якщо нова влада вважає, що це доцільно, то мусила б це обґрунтувати, пояснити. Таке рішення завжди має бути результатом консенсусу еліт. Ми повинні знати, які наслідки це матиме для країни? Як це відіб’ється на перспективі вступу до ЄС?

Не можна було так швидко вирішувати ключові питання міждержавних відносин.

Олександр Сушко, науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва:

СТРАТЕГІЧНІ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ РОЗМІНЯЛИ НА ІНТЕРЕСИ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИХ ГРУП

Це рішення, ухвалене в обмін на певні знижки в ціні на газ, є абсолютно неадекватним. Питання військово-політичної безпеки не можуть розмінюватися на питання ціни на якісь товари. Питання військово-політичної безпеки мають вирішуватися з огляду на безпекові та військово-політичні інтереси країни, а не на економічні інтереси окремих фінансово-промислових груп, котрі зацікавлені в низьких цінах на газ.

Сам підхід до розв’язання питань пакетним шляхом “флот взамін на газ” є надзвичайно негативним прикладом того, як робиться політика в сучасній Україні. Фактично відбувся розмін стратегічних військово-політичних інтересів України на інтереси, хай і великих і важливих для ПР і взагалі для української економіки, фінансово-промислових груп, але це їхні вузькі інтереси, які дозволяють їм просто утримувати свою конкурентоздатність штучним шляхом, не вкладаючи кошти в енергозбереження, зменшення споживання газу і т.д. Унаслідок цього Україна залишиться одним з найбільших у світі споживачів газу, а її економіка залишатиметься відсталою і неконкурентною.

У Верховній Раді не буде проблем з ратифікацією цього рішення, оскільки є дуже дисциплінована коаліція, яка виконує всі вказівки, що надходять згори.

Щодо конституційності... Безумовно, треба подавати звернення до Конституційного суду. Все ж таки є прямий конфлікт між основними положеннями Конституції та перехідними. Нам кажуть, що перехідні положення Конституції мають верховенство над основним текстом Конституції. Міжнародні угоди, які приймаються після ухвалення Конституції 1996 року, не підпадають під дію перехідних положень Конституції. Мовляв, перехідні положення стосуються лише тих міжнародних угод, котрі діяли на момент ухвалення Конституції, а не тих, які підписані у 2010 році.

Андрій Шкіль, народний депутат (БЮТ):

ТУТ ПОПАХУЄ ІМПІЧМЕНТОМ

Це пряме порушення Конституції. Чорним по білому в ній написано, що не має бути на території України іноземних баз, і будь-які пролонгації потребують унесення змін до Конституції. Для ратифікації цього рішення потрібно 226 голосів. Але ратифікація додаткових угод суперечить Конституції. Сьогодні жоден нормативний акт не може бути здійснений усупереч Конституції. Навіть міждержавна угода, якщо вона суперечить Конституції, не може бути виконана, вона не чинна.

Теоретично, напевне, у Верховній Раді знайдеться 300 депутатів для проголошення змін до Основного Закону. Але я впевнений, що не знайдеться 300 осіб, які б зрадили національним інтересам України.

Треба дивитися документи. Я думаю, що це декларація про наміри. Але якщо це підписаний президентом документ, який порушує Конституцію, а він є її гарантом, то тут “попахує” імпічментом.

Яка військова необхідність перебування Чорноморського флоту в Криму, окрім як тиск на Україну? Жодної. Іншої підстави перебування цієї бази не може бути. Обґрунтування про знижку ціни на газ – це “фількіна грамота”.

Я впевнений, що українське суспільство не має права цього допустити. Якщо ми погодимося на потоптання національних інтересів у такий безпрецедентний спосіб, то годі сподіватися, що права людини чи будь-які інші демократичні засади будуть не те що дотримані, а навіть формально збережені.

Андрій Іллєнко, заступник голови Київської міської організації “Свобода”:

В УКРАЇНІ ВІДБУВАЄТЬСЯ ЛІКВІДАЦІЯ ДЕРЖАВИ, ГОТУЄМО МАСОВІ АКЦІЇ ПРОТЕСТУ

В Україні відбувається планомірна та поетапна здача державного суверенітету України, зрада національних інтересів і брутальне порушення Конституції. На наших очах за абсолютно ефемерні подачки з боку Кремля здається найголовніше – наші територіальна цілісність та незалежність. Кремлю цей флот потрібний у Севастополі тільки як фактор політичного та військового тиску на Україну, цей флот сидить з однією метою – щоб бути п’ятою колоною на території України.

Янукович надзвичайно швидкими темпами почав ліквідацію української державності. Українофобія стала українською ідеологією, тарапуньківські суди скасовують укази президента й відбирають звання героїв у українських героїв, іде наступ на свободу преси, почалися повномасштабні репресії. Узято під варту патріотів, які були на Марші пам’яті Максима Чайки.

Іде наступ на трудові права українців. Трудовий кодекс, який пропихається “регіоналами” в парламенті, означає соціальне рабство для українців та повернення до часів феодалізму.

Ми готуємо акції непокори. Зараз проводимо наради, відпрацьовуємо стратегію дій. Уже потрібно створювати фронт національного спасіння. Ми не спостерігатимемо так просто за тим, як вони намагаються ліквідувати державу, за тим, як цинічно топчеться Конституція.

Усе, що відбувається, викликає почуття глибинної образи. Якщо ми не поміняємо верхівку влади, то держава буде ліквідована. Новою владою взято курс на скасування суверенітету й на те, щоб спровокувати громадянське протистояння та ситуацію, коли українців поставлять на межу виживання. Ми цього не допустимо, нас не залякають ніякими арештами, політичними репресіями. Ми діємо за Конституцією. Спроби тиснути, будь-яка репресія по нас – це удар по владі. Вони показують слабкість та підточують основи власного режиму. Ми готуємо акції протесту по всій Україні. Ми мусимо стати на захист Конституційного ладу та територіальної цілісності України.

Маша Міщенко, Оксана Климончук, Аня Ященко