УБОЗ затримав помічника Зінченка

Лідер Партії патріотичних сил України Олександр ЗІНЧЕНКО заявляє про затримання його колишнього помічника Володимира ТКАЧА і вважає, що це затримання має політичний підтекст та пов’язане з «корупційним» скандалом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ППСУ, про це він сказав сьогодні, відповідаючи на запитання інтернет-конференції в агентстві «ЛігаБізнесІнформ». За словами О.ЗІНЧЕНКА, обставини затримання В.ТКАЧА працівниками Управління по боротьбі з організованою злочинністю минулої п’ятниці, 17 березня, у Києві є “обурливими”. “Провокації в офісі, недопущення консула Російської Федерації в зал суду – це класичний приклад того, як «клеїться» справа та як порушуються права людини”, - заявив лідер ППСУ.

О.ЗІНЧЕНКО переконаний, що уникнути відповідальності організаторам провокації не вдасться.

За інформацією прес-служби ППСУ, громадянин РФ В.ТКАЧ був позаштатним радником О.ЗІНЧЕНКА, коли той був державним секретарем України.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня 2005 року на той час державний секретар України О.ЗІНЧЕНКО звинуватив у корумпованих діях тодішнього секретаря Ради національної безпеки і оборони Петра ПОРОШЕНКА, на той час першого помічника Президента Олександра ТРЕТЬЯКОВА, а також лідера парламентської фракції "Наша Україна" Миколу МАРТИНЕНКА.

Після цього П.ПОРОШЕНКО і О.ТРЕТЬЯКОВ залишили свої посади. Проте пізніше ні суди, ні слідча комісія Верховної Ради України, створена для розслідування корупційного скандалу у владі, не знайшли підтвердження звинуваченням О.ЗІНЧЕНКА.

25 січня О.ЗІНЧЕНКО заявив, що звернувся до Ради суддів України та суду апеляційної інстанції щодо порушень, допущених Печерським райсудом Києва при розгляді справи “ПОРОШЕНКО проти ЗІНЧЕНКА”.