Фракція НУ-НС візьме участь у позачерговій сесії парламенту

Народні депутати з фракції «Наша Україна - Народна Самооборона» підпишуться під вимогою для скликання позачергової сесії Верховної Ради у зв`язку з підписанням Президентами України і Росії угоди про продовження строку перебування в Криму Чорноморського флоту Росії та візьмуть участь в такому засіданні парламенту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі фракції НУ-НС.

Голова фракції Микола МАРТИНЕНКО також заявив, що НУ-НС вимагатиме негайного – на найближчому засіданні парламенту – особистого звіту Президента перед Верховною Радою щодо підписаної 21 квітня угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії на території України на 25 років.

Голова фракції НУ-НС зазначив, що влада відкрила сезон порушень Конституції створенням «коаліції тушок» та її легітимізацією в Конституційному Суді, а продовжила більш серйозними порушеннями, які можуть мати далекосяжні негативні наслідки для Української держави. За його словами, підписана президентами двох країн угода не просто грубо порушує Конституцію, але й провокує ще більший розкол країни, ніж це було під час президентських виборів 2004 року.

«Для Росії продовження базування ЧФ стало б, мабуть, найбільшою перемогою у відносинах з Україною від початку 90-х років. Вражає поспішність, з якою українська влада готова це обслуговувати, обмінюючи деякі економічні вигоди на стратегічні політичні поступки. А як же проголошений курс на євроінтеграцію? Іноземна військова база в Україні є загрозою національній безпеці та перекреслює шанси України на рух до Європи», - сказав М.МАРТИНЕНКО.

«Вражають також намагання української влади провести де-факто конституційні зміни в обхід всіх процедур, звівши їх до звичайної ратифікації, для якої потрібно всього 226 голосів. Пояснення просте: в цьому складі парламенту конституційної більшості для такого рішення ніколи не набереться», - зазначив М.МАРТИНЕНКО.

«Наша фракція разом з іншими опозиційними силами – як у Верховній Раді, так і позапарламентськими – зробить все можливе для того, аби не допустити вступу в силу неконституційної угоди щодо продовження базування ЧФ РФ в Криму», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідер опозиції Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що фракція БЮТ вимагатиме скликання позачергового засідання Верховної Ради у суботу, 24 квітня, у зв`язку з підписанням угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Україні.