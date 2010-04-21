Литвин домовився ратифікувати договір про ЧФ одночасно з Держдумою

Угода, що пролонгує перебування Чорноморського флоту на території України, буде ратифікована Росією і Україною одночасно. Про це журналістам розповів спікер Держдуми РФ Борис Гризлов.

"Враховуючи особливу значущість питання, я щойно переговорив з моїм колегою, головою Верховної Ради України Володимиром Литвиним. Ми домовилися, що російські і українські парламентарії прагнутимуть провести синхронну ратифікацію цієї угоди. Думаю, що це може відбутися вже у вівторок 27 квітня", - наводить слова Б.Гризлова РосБізнесКонсалтинг. Він припустив, що це питання буде обговорене 22 квітня на засіданні Ради Думи, яка і визначить дату ратифікації угоди. Якщо палата ухвалить рішення про ратифікацію угоди наступного тижня, то для цього доведеться скликати позачергове засідання Держдуми, оскільки за графіком наступного тижня російські депутати повинні працювати з виборцями в регіонах, і пленарних засідань не передбачено.

"Підписання президентами Росії і України угоди, що пролонгує перебування Чорноморського флоту на території України, - подія, яка, безумовно, має величезне значення для забезпечення стратегічної безпеки і стабільності не тільки в чорноморському регіоні, а й в усій Європі", - вважає Б.Гризлов.