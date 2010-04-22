У севастопольських комуністів - ейфорія і радість за «наших братів»

Севастопольські комуністи заявляють, що навіть не чекали такого швидкого вирішення питання щодо Чорноморського флоту Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший секретар міськкому КПУ, лідер фракції «Трудовий Севастополь» в міськраді Севастополя Василь ПАРХОМЕНКО в програмі «Політичні діалоги» телеканалу «Севастополь» (логотип - «Народний канал»), коментуючи вчорашнє підписання президентами України і Росії Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і Дмитром МЕДВЕДЄВИМ у Харкові угоди про ЧФ РФ.

«Навіть ми, оптимісти в цьому питанні, не чекали, що так швидко і на такий тривалий термін буде вирішено питання перебування ЧФ РФ», - сказав В.ПАРХОМЕНКО.

При цьому він зазначив, що «крім тієї ейфорії, крім радості за наших братів, ми розуміємо, що ЧФ РФ у Севастополі - це гарантія стабільності всього Чорноморського регіону, всього Чорноморського басейну на довгі роки, це гарантія дружби двох наших народів».

Як додав депутат, «ми розуміємо, що на севастопольське керівництво це накладає особливі зобов`язання. В.ЯНУКОВИЧ озвучив цифру: 42 млрд. дол. США одержує преференцій Україна за рахунок здешевлення ціни на газ. А ми розуміємо, що це плата Росії за перебування тут Чорноморського флоту. І зараз треба чітко ставити перед урядом питання: яка частка Севастополя, скільки Севастополь одержить на розвиток нашого міста за рахунок довгострокового перебування тут ЧФ РФ?». За словами першого секретаря міськкому КПУ, «ми чудово розуміємо, що, базуючись так довго в Севастополі, ЧФ РФ модернізуватиметься». Тому, на думку В.ПАРХОМЕНКА, «з`являється гарна можливість розвитку, відновлення суднобудування, судноремонту в нашому місті». Як вважає депутат міськради, «підписання такого важливого договору - це, по суті справи, може бути поштовх у розвитку Севастополя на довгі роки вперед, якщо економічна складова цього договору буде використана севастопольським керівництвом у повному обсягу».

На думку В.ПАРХОМЕНКА, «для нас, звичайно, куди важливіше ось такі аспекти, як перспектива нормальних, ділових, братських взаємин з Росією, гарантії безпеки, які ЧФ РФ гарантує Росії і Україні в Чорноморському басейні».

Як додав лідер севастопольських комуністів, «за настроєм моїх київських колег, знаю: є всі можливості 27 квітня ратифікувати цей договір».