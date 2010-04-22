Наливайченко: Янукович заплатив за товар суверенною територією

Колишній голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО вважає недопустимим розраховуватися за газ суверенною територією. Так екс-глава СБУ прокоментував учорашні харківські домовленості між Президентами РФ та України Дмитром МЕДВЕДЄВИМ та Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

У переданому УНІАН коментарі В.НАЛИВАЙЧЕНКО зазначив: “Де-факто, буде запроваджена нова форма розрахунків “товар – територія незалежної держави”.

Він переконаний: “Ратифікація угоди про залишення ще на 33 роки військово-морської бази Чорноморського флоту Російської Федерації призведе до втрати незалежності України через фактичне укладення військового союзу та відмову на третину століття від позаблокового статусу України”. І все це робиться, “нехтуючи Конституцією, без згоди громадян, зокрема тих, що живуть в Севастополі”. “Ми вже були заручниками такої ситуації у 2008 році, коли Україну без її згоди втягнули у воєнний конфлікт між Росією і Грузією”, відзначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

В цій угоді він також бачить багатомільярдні економічні та екологічні збитки для нашої держави та громадян. Через базування ЧФ РФ у Севастополі “наші втрати вже зараз становлять декілька мільярдів доларів на рік, адже іноземний військовий об`єкт розташовано на 18 тисячах гектарів унікальної рекреаційної території Чорного моря та 4,5 тисячах гектарів Севастополя, у 4 бухтах та на причалах, які могли б приносити до бюджету міста та України значно більші кошти”, відзначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Екс-глава СБУ відзначає, що влада має усвідомлювати: через запровадження нової форми розрахунків «товар – територія незалежної держави» наступними стануть претензії будь-якої країни-постачальника товарів з посиланням на україно-російський обмін ціни товару на територію”.

Однак В.НАЛИВАЙЧЕНКО переконаний, що “вже наступний склад українського парламенту не допустить існування подібних угод”.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2010 року у Харкові Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України, якою передбачене базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року. В обмін на цю угоду Україна добилася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більш ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.