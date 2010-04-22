Янукович: уряд Тимошенко розкрадав кошти під гаслами соціального захисту
ГПУ розглядає більше 30 кримінальних справ
На сьогодні Генеральна прокуратура розглядає більше 30 кримінальних справ щодо розкрадання бюджетних коштів минулим урядом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на прес-конференції у Києві.
Критикуючи уряд Юлії ТИМОШЕНКО, В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що «під гаслами соціального захисту вони постійно розкрадали кошти». Він зауважив, що зараз більше 30 кримінальних справ розслідується з цього приводу. Водночас глава держави зауважив, що не хоче вдаватися в деталі, щоб не порушувати таємницю слідства.
«Прийде час, коли будуть доведені справи до суду, і український народ про все дізнається», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, додавши, «розкрадання - це ознака роботи цього уряду (уряду Ю.ТИМОШЕНКО)».