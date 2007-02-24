Наша Україна і БЮТ закликають Ющенка скористатися правом вето

Фракції «Наша Україна» та БЮТ закликають Президента України Віктора ЮЩЕНКА застосувати вето до тих законів, які були ухвалені коаліцією і не підтримані опозицією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в листі до Президента України В.ЮЩЕНКА, який підписали лідери фракцій БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО та «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

В листі зазначається, що «ветування потребують ті закони, що ухвалені парламентською більшістю з огляду на власні інтереси, а не на потреби суспільства, його розвитку та не підтримані парламентською опозицією”.

За словами авторів листа, діяльність «так званої «антикризової коаліції» і уряду Віктора ЯНУКОВИЧА не підконтрольна ані суспільству, ані конституційним нормам».

В листі підкреслюється, що це створює серйозні загрози для національних інтересів України та її громадян.

«Сьогодні очевидно, що порушення виборчих і політичних зобов’язань представниками так званої «антикризової коаліції» є системними, боротьба з надуманими кризами, які вони самі створюють, є ширмою для споживацько-олігархічного збагачення, є істинною метою їхньої діяльності», - йдеться в листі.

В ньому сказано, що сьогодні поставлено під загрозу реалізацію зовнішньополітичного та внутрішньополітичного курсу держави, які було підтримано на парламентських виборах.

Лідери фракції БЮТ і “Нашої України” звертають увагу Президента України на «системні порушення Конституції, законів, регламенту ВР з боку антикризової коаліції і уряду».

В ньому зазначається, що низка законів, ухвалених «в нелегітимний спосіб», не лише вносить хаос у нормативно-правову базу, але й «слугує виключно корпоративним інтересам олігархічних кланів, утверджує їх безконтрольність».

В листі опозиція закликає Президента використовувати свої конституційні повноваження, зокрема щодо права вето, щоб не допустити «руйнування конституційного ладу в Україні».