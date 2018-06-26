Василь Горбаль поїхав на львівський вулкан

«Плювок в обличчя Львова»?.. Схоже, Горбаль більше не потрібен нинішній владі в Києві… В один день його призначено губернатором і знято звинувачення з Бакая… Горбаля чекає «гарячий прийом»…

Позавчора символічно збіглися в часі два інформаційних повідомлення: президент Янукович призначив банкіра Василя Горбаля губернатором Львівської області, а паралельно апеляційний суд Києва підтвердив законність закриття кримінальних справ щодо екс-голови Держуправління справами Ігоря Бакая. У ЗМІ неодноразово писали про те, що саме Бакай, тодішній фаворит Леоніда Кучми, вирішальним чином посприяв стрімкій бізнесовій, а згодом і політичній кар’єрі Горбаля.

Звичайно, сьогодні «московський утікач» навряд чи здатен пролобіювати якесь кадрове призначення в Україні. До того ж виникають великі сумніви в тому, чи так уже хотів Василь Михайлович їхати на губернаторство до рідного міста з обжитого Києва, де він давно очолює міську організацію Партії регіонів і де обріс значним банківським та будівельним бізнесом. Адже у Львові на одного з лідерів ПР стовідсотково чекатиме не «теплий», а дуже «гарячий» прийом. Якщо не вулкан. І цей громадсько-політичний вулкан може не лише підкоптити новопризначеного губернатора димком (як ісландський), а й добряче облити грязюкою – а потім і «спалити».

Щодо бруду, то процес уже почався: представники львівських еліт закидають кандидатові «дружбу з Табачником та Шуфричем», кажуть про демонстративне неврахування Януковичем думки львів’ян , а відома письменниця й колишній політв’язень Ірина Калинець назвала призначення «плювком в обличчя Львова». Як кажуть, далі буде. Тим паче, що в Інтернеті можна знайти купу всілякого компромату на Горбаля, який часом виглядає дуже неприємно для фігуранта.

Чому ж усе-таки відбулося таке призначення? Навіть незважаючи на те, що, за інформацією газети «Сегодня», проти цього виступила заступниця глави АП Ганна Герман, яка нібито лобіювала народного депутата з фракції ПР Горошкевича.

По-перше, Василя Горбаля можна вважати «відданим солдатом партії» і особисто Віктора Януковича. Завжди намагався виконувати накази й розпорядження точно і вчасно. Інше питання – наскільки це йому вдавалося. Горбаля важко назвати представником якогось із кланів всередині ПР, він не є надто наближеним ні до «ахметовських», ні до «фірташівських», ні до «клюєвських». Він – «януковичівський».

По-друге, у призначенні Горбаля, який народився й до 18 років жив і навчався у Львові, простежується бажання Януковича висловити бодай якийсь «респект і уважуху» західноукраїнській столиці. (Могло ж бути й по-іншому: у Вінницькій області губернатор – уродженець Кіровоградщини й випускник донецького вишу Володимир Демішкан, а в Черкаській – корінний донеччанин Сергій Тулуб). Але поки що ніяких позитивних оцінок з боку львів’ян це прагнення не отримало. Хоч і земляк, а все «регіонал». Проте, зрештою, певні правила пристойності з боку Януковича дотримані.

По-третє, дуже схоже на те, що Горбаль більше не потрібен Януковичу в Києві. Великих електоральних успіхів не досяг, сам на мерських здобув «аж» два з половиною відсотка, на президентських-2010 результат теж не дуже високий. До того ж потужний і впливовий політик ПР Юрій Бойко, представник угруповання Фірташа (нині міністр ПЕК), підім’явши київську обласну організацію ПР, явно націлився й на міську.

Екс-регіонал Тарас Чорновілу притаманній йому відвертій манері розповідав про цей конфлікт Василя Горбаля з групою Фірташа таке: «Це не те що конфлікт, це притча во язицех! У партії всі без винятку про це говорять як про наочний приклад того, що буде завтра. Нашіптують «сьогодні вони з`їли Горбаля, завтра з`їдять усіх».

- Ви про Бойка і Льовочкіна?

- Так. Вони відібрали у Василя Грицака київську обласну організацію і хотіли міську - у Горбаля. А дві столичні організації це солідно - це вплив, контроль над фракціями в місцевих радах, це ж найдорожча земелька ... Горбаля виштовхували з підприємницької діяльності. Проблеми в його Укргазбанку, в чому мало хто сумнівається, були створені фірташівцями. Було навіть таке, що Горбаль просто зник і не з`являвся ніде».

Отже, бізнес більше фактично не тримає Горбаля в Києві. Укргазбанк, тяжко вражений кризою, він фактично вже не контролює після того, як у березні 2009 року запропонував уряду увійти в число його акціонерів. Якщо називати речі своїми іменами, банк збанкрутів і був націоналізований. Колись рентабельний трест «Київміськбуд-1», з яким пов’язують Горбаля, теж заморозив будівництво столичних об’єктів.

Та обставина, що за Горбалем нині не стоять ні впливові покровителі, ні значний бізнес, робить його дуже зручним для Януковича і стовідсотково керованим. У 2004 році Василь Михайлович довів у Києві, що заради перемоги готовий буквально на все. Як неодноразово писали в пресі, на оприлюднених записах розмов, зроблених у 2004 році, голос, схожий на голос Василя Горбаля, обговорює з керівником штабу Януковича Андрієм Клюєвим виготовлення фальшивих бюлетенів, - «печива». Горбаль заперечує сам факт таких розмов. Але пригадується, як у ніч після першого туру виборів-2004 депутати-нашоукраїнці брали штурмом кафе у Голосієвому, належне нашому «герою», де найняті молоді люди ставили «потрібні» значки в грубих пачках порожніх бюлетенів.

Що ж, ці «вміння й навички» Горбаля можуть виявитися дуже доречними для Януковича й у Львові. Вибори до місцевих органів влади цілком можуть відбутися вже восени поточного року. Якщо, звичайно, ще до того у Львівській обласній раді не збереться дві третини голосів за відставку нового губернатора. Хоча не факт, що глава держави кинеться виконувати чинну Конституцію. Прецеденти дуже вільного поводження з її нормами ми вже бачили.

Судячи з результатів його бізнесової діяльності, Василь Горбаль не є надто вправним менеджером або господарником. Його бізнес-структури фактично в руїнах. І схоже, що, посилаючи його на Львівщину, Янукович в останню чергу керувався прагненням підняти не дуже благополучну економіку області й підупалий добробут її мешканців…

Микола Писарчук