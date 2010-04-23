Медведєв вніс на ратифікацію у Держдуму «харківську угоду»

Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ вніс на ратифікацію у Державну думу угоду між Росією і Україною про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ у Криму на 25 років після 2017 року.

Інформація про документ розміщена в базі даних Держдуми у п`ятницю.

22 квітня спікер Державної думи Росії Борис ГРИЗЛОВ заявив, що Держдума РФ і Верховна Рада України 27 квітня можуть синхронно ратифікувати угоду, яка продовжує термін базування Чорноморського флоту РФ у Криму на 25 років.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2010 року в Харкові Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України, яким передбачене базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року. В обмін на цю угоду Україна добилася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більше ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.