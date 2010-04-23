Огризко: готуються заходи, які унеможливлять ратифікацію угод

Володимир ОГРИЗКО висловлює сумнів, що владі вдасться легко протягнути через український парламент угоду про продовження на 25 років перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Про це екс-міністр закордонних справ України заявив у інтерв’ю УНІАН, коментуючи угоду, підписану в Харкові 21 квітня президентами України та РФ Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

За словами В.ОГРИЗКА, в нього складається враження, що сьогоднішнє керівництво України не може до кінця збагнути свою зовнішньополітичну стратегію. І те, що відбувається, є виявом того, «як влада намагається робити якісь рухи, але вони настільки несуразні, що, в підсумку, ми матимемо неабиякі зовнішньополітичні провали».

В.ОГРИЗКО наголошує, що влада обрала якийсь принизливий варіант для українців, обираючи між чимось і чимось.

“Я неодноразово чув заяви від сьогоднішнього керівництва, що Україна мусить бути “мостом між Сходом і Заходом”, і що В.ЯНУКОВИЧ хоче “вмонтувати” Україну між США, ЄС і Росією. Оця вбудова якраз і є основою того курсу, який, у підсумку, призведе до втрати Україною свого міжнародного, політичного обличчя, коли ми з суб’єкта міжнародних відносин перетворюємося на об’єкт”, – каже екс-міністр. І останні дії влади є підтвердженням того, що цей курс “йде на знищення України як суб’єкта міжнародного права в міжнародних відносинах”.

“Згадайте лише, що відбулося у Вашингтоні, коли абсолютно безпідставно, без жодних вимог з боку міжнародного співтовариства, без жодних правових зобов’язань влада власноруч віддала те, що вкрай необхідно для України як з науково-технічної точки зору, так і військово-політичної (йдеться про те, що 12 квітня у Вашингтоні В.ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з Президентом США Бараком ОБАМОЮ заявив, що Україна відмовиться від близько 90 кг збагаченого урану – УНІАН). А тепер влада фактично віддала під керівництво російській владі частину української території на майбутні 25 років. Ми ще не завершили попередній договір щодо ЧФ, а вже плануються речі ще на 25 років», – зауважив екс-глава МЗС України.

«Теза, яку нам сьогодні нав’язують з Москви, що, мовляв, ЧФ виконуватиме роль важливого фактору безпеки в загальноєвропейському масштабі, – брехня, бо такої безпеки не існує. Це фантазія! Бо Європа її не підтримує. Про це Генеральний секретар НАТО неодноразово говорив», – наголосив В.ОГРИЗКО.

Він відзначив, що В.ЯНУКОВИЧ з Д.МЕДВЕДЄВИМ “узагалі поєднали в одному договорі непоєднувані речі. Здавалось би, яке відношення мають угоди щодо ЧФ з угодами про газ. Нам запропонували якийсь незрозумілий бартер економіки на національні інтереси. Тобто українська влада перетворила національні інтереси, на якусь розмінну фішку в своїх, підкреслюю, у своїх економічних інтересах”.

“Але я переконаний у тому, що українська громадськість і опозиція не дозволять, щоб такі угоди набрали чинності. У мене є великі сумніви, що цій владі вдасться легко протягнути цю угоду через український парламент. Знаю, що плануються заходи, які унеможливлять такі речі”, – сказав екс-міністр закордонних справ.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2010 року у Харкові Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України, якою передбачене базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року.