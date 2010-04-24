Януковичу дуже неприємно бачити, як для нього перекривають дороги

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що він особисто, а також Управління державної охорони і Міністерство внутрішніх справ зараз шукають шляхи мінімізації негативних наслідків та незручностей, які виникають під час пересування автомобільного кортежу глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив журналістам на території Національного музею-заповідника «Битва за Київ 1943-го року», де взяв участь у заходах у рамках Всеукраїнського дня благоустрою.

«Мені дуже неприємно їздити кожен день, коли я бачу, що перекривають дороги, повірте мені. Я шукаю зараз шляхи, як це мінімізувати», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас, на його думку, оптимальним варіантом є будівництво для українських президентів резиденції, яка буде розташована або поблизу президентської адміністрації, або буде єдиним комплексом для проживання і роботи глави держави. У зв’язку з цим В.ЯНУКОВИЧ навів приклад Білого дому у Вашингтоні.

«Якщо мені це вдасться, якщо економіка буде зростати – я це зроблю», - сказав про перспективи такого варіанту стосовно упорядкування діяльності Президента В.ЯНУКОВИЧ.

Він також зазначив, що у питаннях безпеки свого пересування є «підлеглим» відповідних структур. «Якщо я буду їм казати, що робити, я у них заберу хліб», - додав глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ у присутності журналістів доручив начальнику Управління державної охорони Ігорю КАЛІНІНУ найближчим часом провести прес-конференцію, на якій докладно розповісти про заходи з організації пересування керівників держави та про загрози, які можуть виникати.