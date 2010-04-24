Немиря: Партія регіонів використала дітей для блокування Верховної Ради
А самі "сховалися у сесійній залі"...
Партія регіонів використала дітей для блокування Верховної Ради, а самі депутати від цієї політичної сили сховались у сесійній залі.
Про це на мітингу біля Верховної Ради заявив народний депутат від БЮТ Григорій НЕМИРЯ, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.
«Коли ти хочеш зробити щось хороше, то не виставляєш замість себе дітей, ховаючись у комфортних кріслах Верховної Ради», - сказав він.
Г.НЕМИРЯ зазначив, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ “лише два місяці тому клявся у парламенті боронити Конституцію і національні інтереси, а вже ганебно порушує національні інтереси і продає незалежність”.
«Наш мітинг не проти Росії, він за Україну. Він проти злочинної влади, проти ганебної здачі національних інтересів», - наголосив він.
Народний депутат висловив обурення утаємниченістю дій нової влади щодо підписання харківської угоди. «Не можна робити хороші речі таємно», - сказав він.
Г.НЕМИРЯ закликав громадян до об’єднання, бо «слабку країну не поважають, її ігнорують». «Україні варто довести, що вона сильна держава», - наголосив він.