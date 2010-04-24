Голова СБУ заявляє про розкрадання запасів із Держрезерву на 5 млрд. грн.

Голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявляє, що співробітники спецслужби виявили численні факти розкрадання запасів із Державного резерву на суму приблизно 5 млрд. грн., і стверджує, що до цього причетні держслужбовці першої-другої категорій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора увечері в ефірі програми «Велика політика» телеканалу "Інтер".

"Є доволі багато фактів, які говорять, що матеріальні резерви розкрадалися нещадно. Таке хамське розкрадання мені важко було собі уявити, коли виписувалися накладні з одного складу на іншій, і товар просто не доїжджав (до складу – УНІАН)", - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

За його словами, на даний момент у ході розслідування вже "є затримані і навіть заарештовані". При цьому, хто саме, голова СБУ не уточнив, посилаючись на таємницю слідства.

В.ХОРОШКОВСЬКИЙ зазначив, що "це не клерки, це рівень міністрів, першої-другої категорії держслужбовців".

Він також повідомив, що деякі з цих кримінальних справ розслідуються за фактом. "Ми на сьогодні просто проводимо ревізію за минулий період", - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.