Азаров лякає Європу наслідками затримки з газовим консорціумом

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає за необхідне розвивати транзитний потенціал України – як транзиту енергоресурсів, так і транзиту, здійснюваного транспортом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Наше завдання - повернути Україні дуже важливе значення транзитної держави», - заявив М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що необхідно внести зміни у тарифи на транспортні перевезення, оскільки вони перевищують зарубіжні аналоги, що призводить до втрати вантажопотоків, поліпшити якість доріг.

Також М.АЗАРОВ підкреслив, що модернізувати газотранспортну систему необхідно якнайшвидше.

«Час – найголовніший наш чинник. Будь-яке зволікання у створенні консорціуму приведе до того, що Україна як транзитна держава втратить своє значення в плані транзиту газу… Зволікання зі створенням газотранспортного консорціуму з боку, перш за все, Європейського Союзу… приведе до того, що Європейський Союз позбудеться надійного газотранспортного засобу – нашої ГТС», - сказав М.АЗАРОВ, висловивши сподівання, що ця проблема буде розв`язана.