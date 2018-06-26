Росія тримається за "місто російської слави", щоб не паскудити Новоросійськ?

Якщо флот перевести до Новоросійська, вантажообіг РФ впав би колосально, а Україна в Севастополі отримала б готову портову зону... Керч уже втрачає значення порту, а політики мовчать...

Якщо у вівторок парламентарії ратифікують договір про Чорноморський флот Росії, то він залишається в Криму ще на 25 років. Як пояснив український президент Янукович, російським партнерам це було “дуже потрібно”. Швидше за все, здачу українських інтересів обставлять із помпою, і нам розкажуть про градотворчу роль російських кораблів для Севастополя. Ми зв`язалися із севастопольським експертом, директором міжнародних програм Центру НОМОС Дмитром Штибліковим і поставили йому кілька запитань.

Пане Дмитре, чи допускала Російська Федерація всі ці роки, що їх флот повинен буде піти – наче ж вони базу в Новоросійську будували? Чи готували спецоперацію «Флот у Криму ще на 25 років»?

Якщо виходити із заяв вищого російського керівництва і місцевого командування Чорноморського флоту, росіяни не зібралися йти. І говорили прямим текстом навіть журналістам центральних ЗМІ: ми звідси не підемо.

А що стосується будівництва бази в Новоросійську... Майбутня база не є заміною Севастополю, а черговим місцем базування Чорноморського Флоту, та й термін її готовності – 2020, а не 2017 рік. Ну а якщо пройтися по Севастополю, ви побачите багато будівель, що реставруються: Дім Москви, Чорноморський філіал МДУ, Матроський клуб. У фундаменти і стіни цих будівель при реставрації вкладалися капсули з посланнями жителям Севастополя і морякам Чорноморського Флоту, які належить розкрити в 2020 – 2022 роках. Капсули це ніби символічне послання, яке зазвичай при будівництві або реконструкції публічно ховається в стіну і закривається мармуровою дошкою. Ці послання, «до 2020 року» демонстрація упевненості, що ми тут надовго. Ніхто дату 2017 року не розглядав. Побоювання були тільки у моряків Чорноморського флоту, які розуміли, що якщо щось у влади піде не так, то вони будуть заручниками ситуації.

Що дає присутність Чорноморського флоту Севастополю?

Коли флот ділили в 1996 році, то річний бюджет Севастополя був близько 100 мільйонів доларів. На той момент частка ЧФ у бюджеті міста складала близько 36 відсотків. У 2004 році, я пораховував, це було близько 23–24%, на сьогодні – 11 %. Ще люблять говорити, що вихід флоту стане «загрозою» для Севастополя. Якою загрозою? Коли йшла мова про скорочення кількості офіцерів ЧФ на дві тисячі осіб, Сергій Куніцин (у минулому – голова Севастопольської держадміністрації) запанікував: куди я їх подіну, у мене немає підприємства, щоб працевлаштовувати. Люди ж мають у Севастополі квартири, вони не можуть просто виїхати.

У кожному разі Севастополю потрібна стратегія розвитку міста. Поки не вирішено питання, в який бік розвиватиметься Севастополь. Курортним містом він не стане через забрудненість і велику кількість промисловості. Але як порт – кращого місця не знайдеш.

Думаю, що Росія залишає Чорноморський флот у тому числі й для того, щоб Севастополь не став крупним торговим портом. Якщо Чорноморський флот вивести звідси до Новоросійська, то Новоросійськ (головні південні ворота Росії) почне функціонувати набагато гірше. Навіть у російській пресі були публікації, де йшлося про те, як змінюється судноплавство, якщо в порту з`являються стінки (причальні або швартувальні місця) для військових кораблів. Коли в Новоросійську з`явилися такі стінки, то його вантажообіг впав на десять відсотків.

А уявляєте, що буде, якщо весь флот перевести до Новоросійська? Тоді вантажообіг РФ на її південних воротах у Новоросійську падає колосально, а Україна в Севастополі з його інфраструктурою отримує готову портову зону. В цьому відношенні Севастополь став би унікальним місцем, захищеним, близьким до Туреччини, до протилежного берега. Та можна було б створювати чудовий рух, тим більше що все є: інфраструктура готова, бери і розвивай.

На Вашу думку, якби не Чорноморський флот, то Севастополь перетворився б на потужний порт, взагалі на місто-сад?

Так. Але, уявіть, як би втратила Росія.

Україна могла б пригріти і російських офіцерів ЧФ, які опинилися без роботи. Вони б у нас в Севастопольський порт пішли працювати?

Знаєте, їх дуже й пригрівати треба, вони житлом забезпечені краще за наших. І великих проблем із працевлаштуванням не було б. Якби тут пожвавилося судноплавство, вони могли б працювати на цивільних кораблях, ходити під прапорами інших держав. У Севастополі є багато НАТОвських програм, за якими навчають морських офіцерів, які звільнилися, працювати на цивільних кораблях, – і не матросами, а теж капітанами, помічниками капітанів. І є маса крюїнгових кампаній. Крім того, якби Севастополь став торговим містом, це б дало великий поштовх інфраструктурі, там море можливостей для приватної ініціативи, для вільних рук. Портовий бізнес – це широкий спектр послуг.

Було так багато сентиментального психозу про місто російської слави... А виявилось, що флот тут їм потрібен для того, щоб не заважати місту торгівлі Новоросійську?

Більш того, вони будують на Таманському півострові цілу портову групу, і ці порти – Тамань, Кавказ – перенаправлятимуть і збільшуватимуть вантажообіг, а українська Керч тоді втратить своє значення як пропускний порт із Азовського в Чорне море. І ніхто з українських політиків зараз і не пікне, хоча давно пора гвалт піднімати.

Думаю, якщо Керч через нові російські порти почне загинатися, то нам там треба базу НАТО розмістити. По-перше, вони добре платять, не за радянськими цінами, допоможемо місту. По-друге, дотримаємо військово-політичного балансу в регіоні.

Ну, на сьогоднішній день це поки неактуально.

А на завтрашній, коли влада поміняється, може стати актуальним.

Ми, звичайно, можемо й тим і іншим землю в оренду здати.

Але, тоді краще не в Керчі, а у Феодосії базу НАТО ставити.

Але ви повинні розуміти, що це будуть флоти Болгарії, Румунії і Туреччини, а не Америки. Американські військові кораблі згідно з доктриною МОНТРЕ можуть проходити в Чорне море на дуже обмежений термін, якщо їх пропускає Туреччина, а потім іти. Гарантом безпеки у Чорноморському регіоні є Туреччина.

У якому стані нинішній Чорноморський флот? Преса багато писала про старі судна ЧФ, які гниють у порту. Чи збирається Росія збільшувати там кількість кораблів?

Так, російські всі кораблі мають чималий вік, наймолодшому з них понад десять років. До 2017 року спливуть усі терміни експлуатації цих кораблів. Але оскільки серйозної загрози в Чорноморському басейні немає, всі проводять там спільні операції під егідою Туреччини «Чорноморська гармонія», то й тримати суперсучасний серйозний флот немає необхідності. Це було актуально за часів Катерини. Від Севастополя до турецького узбережжя 250 кілометрів. Для будь-якої ракети це не відстань. І вже якщо тримати когось за супротивника, то цілком можливо розмістити установки на березі – це дешевше і легше в обслуговуванні.

Присутність Чорноморського флоту, окрім згаданих міркувань економічного характеру, це й демонстрація російського прапора, це політичний, а не військовий інструмент.

А Росія збирається ставити в Севастополі нові кораблі?

Ми знаємо, що Російська Федерація купила серію «Містраль», три французькі кораблі. Росія сказала, що такий корабель дуже б став у пригоді для проведення протипіратських операцій в Аденській затоці. Але, чесно кажучи, я не уявляю, як «Містраль», який може перевозити танки, діятиме в Аденській затоці. Як такий потужний корабель воюватиме з піратами? Але припускаю, що оскільки до Аденської затоки найближче звідси, з Чорноморського флоту, то «Містраль» захочуть поставити саме тут.

Але реальних заяв, що «Містраль» піде до Севастополя, не було.

Що стосується того, чи має Росія право ставити тут кораблі. Договірна база не прописана. У нас зазначено, яку кількість кораблів може мати ЧФ, але клас і новизна кораблів повинні узгоджуватися з українською стороною.

Було офіційно озвучено намір російського керівництва: перегнати два дизельні підводні човни Північного флоту в Севастополі, і довести їх кількість до п`яти.

Російську мрію мати Україну зоною виняткових інтересів можна вважати такою, що збулася?

Я не знаю, як ратифікуватиметься угода в парламенті.

Ви думаєте, що в парламенті не знайдеться 226 торговців Батьківщиною?

Не знаю. Важко сказати. Я би поки остерігався так говорити, я не бачив тексту угод. Якщо прописано все тямущо, то чом би й ні? Якщо за оренду платитимуть добре?

За оренду вони платитимуть більше старої суми на три мільйони доларів на рік – на три відсотки більше.

За старими угодами, до 2007 року з українського боргу Росії щорічно списувалося 97 мільйонів доларів за оренду флоту. Значить, зараз списуватиметься сто? Треба сідати, дивитися угоди і обговорювати. ЧФ базується не в Севастополі. Він базується в Криму. І в Севастополі він точково розкиданий по всьому місту. Ніхто ще не порахував землі, які вони займають. Треба подивитися, яку площу вони займають, що вони платять, скільки платять і тоді буде зрозуміло, продали нас чи не продали.

Розмовляла Лана Самохвалова