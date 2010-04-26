Екологи вимагають дані про шкоду від ЧФ

Ряд громадських екологічних організацій вимагають від Верховної Ради зупинити ратифікацію угоди щодо продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії у Криму і надати інформацію про завдану ним шкоду навколишньому середовищу та про нові ймовірні екологічні загрози у разі його подальшого базування на території України.

Про це йдеться у зверненні на ім’я голови ВР Володимира ЛИТВИНА, текст якого передано УНІАН, за підписами керівників Всеукраїнської екологічної ліги, Всеукраїнської екологічної громадськості, Української екологічної асоціації «Зелений світ», Всеукраїнської громадської організації «Чиста хвиля», Національного екологічного центру України, Українського ботанічного товариства, організації «Екологія. Право. Людина», Національного молодіжного центру.

Як зазначають автори звернення, у довідці про погодження цей проект закону щодо ратифікації угоди погоджено рядом міністерств, в переліку яких немає Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, що є неприпустимим.

Як відомо, наголошують автори документу, Чорноморський флот Російської Федерації є одним з найбільших забруднювачів довкілля на території Севастополя і Криму в цілому. Об’єкти ЧФ РФ негативно впливають на стан здоров’я населення, існування екосистем і природних ландшафтів, здійснюючи небезпечні викиди шкідливих речовин в атмосферу та гідросферу, генеруючи потужні електромагнітні та іонізуючі випромінювання тощо.

За даними екологів, у Севастопольських бухтах концентрація нафтопродуктів у 180 разів перевищує гранично допустимі норми, а кораблі й берегові частини Чорноморського флоту щодня скидають у море тисячі тонн неочищених стоків. Крім того, значну загрозу довкіллю несуть напівзатоплені та заржавілі військові кораблі й підводні човни флоту. "По суті, Севастопольські бухти практично знищені як середовище існування риби і морських організмів", - наголошують екологи, додаючи, що "Чорноморський флот РФ не дотримується встановлених норм і правил щодо охорони атмосферного повітря, а його командування відмовляється здійснити заходи для зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу, не допускає державні екологічні служби України на територію своєї дислокації для вивчення екологічних загроз та вжиття необхідних заходів".

"Екологічна шкода, завдана Чорноморським флотом РФ з урахуванням витрат на ліквідацію цих наслідків, становить мільярди доларів. Тому сумнівним є фінансово-економічне обґрунтування можливих наслідків надання згоди на продовження перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України", - стверджують підписанти документа.

Враховуючи викладене, екологи вимагають "надати повну інформацію про шкоду природному середовищу України, завдану ЧФ РФ за весь цей період, а також інформацію щодо нових ймовірних екологічних загроз у разі продовження терміну перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України".

"Ми також вимагаємо зупинити процес ратифікації, здійснити широке громадське обговорення цього питання і вже за його підсумками приймати зважене та екологічно обґрунтоване рішення, яке повною мірою має відповідати національним інтересам України", - зазначається в зверненні.