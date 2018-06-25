Як Верховна Рада здавала Крим: яйця, дим і Литвин під парасолею (фоторепортаж)

Регіонали готувалися до цього дня ще з суботи: вони вигнали з сесійної зали прибиральниць і взяли під цілодобовий контроль президію і трибуну.

Відтак сьогодні Литвин з охороною безпечно зайшов у сесійний зал, але щойно він вмостився, як у нього полетіли сирі яйця. Це не стало, очевидно, для спікера аж такою несподіванкою: охорона відразу розкрила над ним парасолі. Все ж одне яйце втрапило в ціль - Литвин обтерся і оголосив реєстрацію.

На табло висвітлилася цифра 211, опозиція задоволено заревла. Але спікер, діючи за принципом "нам своє робить", привів до присяги поповнення ВР.

Робочі місця "тушок" від БЮТ і НУ-НС опозиція накрила національними прапорами. Регіонали взялися здирати стяги. Врешті, депутати зчепилися. Опозиціонери Стойко, В`язівський, Аржевітін і коаліціянти Царьов і Лук`янов зійшлися в бійці.

Раптом у Верховній Раді стало сиво: по сесійній залі поповз дим - видимість стала поганою.

Литвин ставить питання про ратифікацію угоди про продовження перебування ЧФ РФ майже до середини століття на території України - і на задимленому табло з`являється цифра 236. Опозиція залишає сесійну залу.

Результати поіменного голосування можна дивитися тут

Дарина Терещенко

Фото Володимира Гонтара, УНІАН