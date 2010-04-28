МЗС радить дочекатися 17 травня: будуть чергові «доленосні» рішення

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО вважає, що ближчим часом політична ситуація в Україні, що виникла у зв’язку з підписанням та ратифікацією угоди щодо продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Криму, стабілізується.

Про це К.ГРИЩЕНКО сказав в інтерв’ю “Німецькій хвилі”.

“Я думаю, що вони (опозиція) перейшли межу, хоча це дуже живий прояв конкурентної демократії в Україні… Але демократія – це, як правило, правління легітимно обраної більшості. Я думаю, що ситуація заспокоїться у наступні дні“, - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи будуть у наступні два-три тижні ще якісь доленосні рішення у відносинах між Україною і Росією, К.ГРИЩЕНКО відповів: “Чекайте 17 травня”. (Цього дня відбудеться візит Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА до Києва – УНІАН).

За словами міністра, готується більше десятка угод „різного масштабу”, більшість з яких дозволяє розпочати реалізацію тих проектів, які досить довго розроблялися, але гальмувалися через політичні причини.