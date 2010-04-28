Літак Качинського не міг розлетітися на шматки - журналістське розслідування

Літак Президента Польщі Леха Качинського не міг розлетітися на дрібні частини внаслідок падіння з висоти кількох метрів, що ніби-то мало місце за попередньо оприлюдненою версією прокуратури Російської Федерації, яка розслідує кримінальну справу за фактом авіакатастрофи поблизу Смоленська 10 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це у власному розслідувані причин аварії президентського літака пише Gazeta Polska.

Видання аналізує низку інших авіакатастроф Ту-154 і звертає увагу, що у жодному з цих випадків рештки літаків не були розкидані на такій значній території, як внаслідок катастрофи літака Л.Качинського (близько 600-700 метрів - УНІАН). При цьому літаки падали на землю з висоти від 1100 до 200 метрів, а літак Л.Качинського під Смоленськом ніби-то впав після того як зачепив дерева на висоті 6-8 метрів. За даними експертів, на яких посилається газета, у разі падіння з такої висоти вцілілий літак мав би впасти на землю та за інерцією проїхатися по ній.

"Він не встиг би перекинутися. Неможливо, аби розлетівся на дрібні частини", - цитує видання слова експерта.

Газета також зазначає, що президентський літак був обладнаний найсучаснішою технікою, в тому числі, системою TAWS (Terrain Awareness and Warning System), що попереджає про небезпеку зіткнення літака із землею. За даними Gazeta Polska, жоден літак, обладнаний цією системою, не може зазнати катастрофи. За даними видання, з кінця 1990-х років жоден літак, обладнаний системою TAWS, не зазнав катастрофи.

Газета також звертає увагу на те, що 75% жертв авіакатастрофи вдалося впізнати лише після аналізу ДНК, водночас після падіння Ту-154 в Об’єднаних Арабських Еміратах у 1997 році з висоти 200 метрів один із 87 пасажирів навіть вижив.

Крім того, видання підкреслює, що, згідно з правилами авіасполучення, у випадку неможливих умов для посадки літака, диспетчери були зобов’язані закрити аеродром та відправляти літаки на інші. (Російські ЗМІ повідомляли, що диспетчери аеродрому у Смоленську "рекомендували" пілоту президентського Ту-154 через погодні умови приземлитись на іншому аеродромі, але пілоти не послухали їх - УНІАН).

"Підхід посадки не в осі злітно-посадкової смуги, висота літака - кілька метрів над землею. Що там, заради Бога, діялося?", - обурився один із експертів, з яким спілкувалися журналісти видання.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор Польщі Анджей ШЕРЕМЕТ заявляв про можливість оприлюднення записів "чорних скриньок" в четвер, 22 квітня, після повернення до Польщі польських прокурорів.

Польські слідчі також заявили, що не мають права оприлюднювати матеріали слідства без згоди російської прокуратури, котра розслідує справу.

Однак 23 квітня польські ЗМІ написали, що записи "чорних скриньок" літака можуть бути оприлюднені через три місяці.

Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура РФ та польська військова прокуратура порушили у зв’язку із авіакатастрофою кримінальну справу за статтями щодо ненавмисного спричинення смерті людей при порушень правил безпеки польотів.

Згідно з повідомленням російської прокуратури, попередньою причиною катастрофи є те, що "літак зачепився за верхівки дерев під час заходження на посадку в умовах поганої видимості через сильний туман".

В авіакатастрофі поблизу Смоленська 10 квітня загинули усі 96 осіб, які знаходилися на борту президентського літака, серед яких президентське подружжя, керівники усіх видів Збройних сил Польщі, високопоставлені польські чиновники та політики.